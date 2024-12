Các project tiếp ứng của người hâm mộ gửi đến ủng hộ các Anh trai Say Hi tại trường đua F1

(Ngày Nay) - Tại trường đua F1, sự kiện tiếp ứng dành cho các nghệ sĩ của "Anh trai Say Hi" diễn ra hoành tráng, quy tụ hàng loạt dự án ấn tượng do người hâm mộ chung tay thực hiện. Để thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho thần tượng, các fandom đã đầu tư mạnh vào nhiều hoạt động đặc sắc như foodtruck phục vụ miễn phí, booth và standee chụp ảnh sáng tạo, sân khấu tiểu cảnh tỉ mỉ, cùng xe bus roadshow chạy qua các tuyến phố lớn để quảng bá hình ảnh.

Không gian trường đua được Ban tổ chức bố trí để fan có thể tự do dựng các dự án, đồng thời tạo điều kiện cho những người hâm mộ khác đến tham quan, vui chơi và kết nối. Sự kiện càng thêm sôi động khi các nghệ sĩ như Atus, Dương Domic, Nicky, Captain, Hải Đăng Doo và Phạm Đình Thái Ngân xuất hiện giao lưu, mang đến niềm vui bất ngờ cho người hâm mộ. Các fan không chỉ trao nhau những món quà ý nghĩa mà còn cùng hòa mình trong tiếng hát và những khoảnh khắc đáng nhớ, tạo nên bầu không khí sôi động nhưng cũng ấm áp và gần gũi.

Trả lời Ngày Nay, một số FC cho biết đã đầu tư từ 40 triệu đến 70 triệu đồng để chuẩn bị các dự án công phu, minh chứng cho tình yêu lớn lao dành cho các nghệ sĩ. Sự kiện không chỉ là dịp để bày tỏ lòng mến mộ mà còn là nơi kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập, biến trường đua F1 thành một lễ hội rực rỡ sắc màu, nơi tinh thần gắn kết và niềm vui được lan tỏa mãnh liệt.

Hùng Huỳnh là một trong những nghệ sĩ có nhiều dự án tiếp ứng nhất. Anh là gương mặt mới được biết tới từ chương trình "Anh trai say hi". Đây là lần đầu tiên Hùng ra Hà Nội, đúng vào tháng 12 với rất nhiều sự kiện của riêng Hùng, đặc biệt là sẽ chính thức phát hành MV debut chính thức tại thị trường Việt Nam. Đại diện dự án Roadshow dành cho Hùng Huỳnh (dự án quảng bá bằng xe chạy quanh khu vực tổ chức đêm diễn) cho biết: "Darling (tên gọi fan của Hùng) tại Hà Nội muốn quảng bá mạnh mẽ hơn nữa, đưa hình ảnh Hùng đến với Hà Nội, đưa Hùng đi thăm Hà Nội theo đúng tinh thần "Hà Nội say hi Hùng Huỳnh". Qua dự án Roadshow lần này, các Darling Hà Nội muốn gửi tới Hùng Huỳnh những tình cảm chân thành nhất, chúc cho Hùng Huỳnh sẽ vững bước và thành công trên con đường sắp tới. Darling sẽ luôn cổ vũ, đồng hành và ủng hộ Hùng Huỳnh hết mình!"

Một dự án khác cũng dành cho Hùng Huỳnh là booth chụp ảnh, lấy cảm hứng từ nét đẹp giản dị và hoài niệm của phố cổ Hà Nội, mang đến cảm giác thân thuộc, ấm áp và gần gũi với những kỷ niệm xưa. Đại diện nhóm người hâm mộ cho hay, các bạn còn chuẩn bị 600 phần quà phát tại đêm diễn và chạy led quảng bá ngày 08/12. Tổng dự án cho concert Day 3-4 lần này được đầu tư với chi phí 45 triệu đồng, là cả tâm huyết của FC Hùng Huỳnh trong việc kết nối thần tượng và người hâm mộ.

"Điều này không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, văn hóa của Việt Nam mà còn nhằm tri ân toàn thể fans của anh, đã luôn đồng hành, yêu thương và dõi theo anh từng bước. Hùng Huỳnh là một trong những động lực để các Darling cùng đoàn kết, vững bước, hướng tới những điều tích cực. Darling hy vọng anh luôn giữ sức khỏe, tiếp tục tự tin và tỏa sáng mạnh mẽ trên hành trình phía trước."

Hòa chung không khí rộn ràng trước thềm concert lần thứ 3 của "Anh trai Say Hi", người hâm mộ của Song Luân đã triển khai một dự án foodtruck quà tặng đầy tâm huyết. Không chỉ nhằm tạo không gian gắn kết fan, dự án còn gửi lời động viên tinh thần đến Song Luân – người vừa ra mắt phim Công tử Bạc Liêu vào ngày 6/12, với sự tham gia của một anh trai khác, Công Dương.

Từng phần quà trong dự án đều được FC chuẩn bị chu đáo, mang đến không khí sôi động và gắn kết giữa các fan. Với sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng người hâm mộ "Anh trai Say Hi", sự kiện không chỉ là dịp giao lưu ý nghĩa mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực cho các nghệ sĩ trước ngày biểu diễn.

Nhóm nhạc mới ra mắt MOPIUS, gồm bốn "anh trai say hi" là Quang Hùng Master D, JSOL, Dương Domic, và Hurrykng, đã nhanh chóng thu hút một lượng fan đáng kể, và sở hữu riêng một booth chụp ảnh tại sự kiện. Đại diện nhóm fan chia sẻ: "Để đồng hành cùng MOPIUS trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách, chúng mình đã thực hiện Project Support – một món quà tinh thần gửi đến nhóm, tiếp thêm động lực để các thành viên vững bước trên con đường âm nhạc. Dự án không chỉ đơn thuần là hoạt động hỗ trợ, mà còn là tấm lòng và sự gắn kết của cộng đồng fan dành cho 4 chàng trai. Từ biển quảng cáo LED sáng rực, banner cổ vũ tại các địa điểm lớn đến chiến dịch stream nhạc và lan tỏa hình ảnh, chúng mình đã nỗ lực hết mình để MOPIUS được biết đến nhiều hơn. Hãy tỏa sáng thật rực rỡ nhé, MOPIUS!"

Một số hình ảnh ghi lại tại sự kiện: