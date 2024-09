Căn hộ hạng sang quận Ba Đình - The Nelson Private Residences sẽ ra mắt thị trường tháng 10/2024

Với dự án trọng điểm này, Chủ đầu tư HDMon đã lựa chọn Indochina Capital là đối tác chiến lược, trực tiếp hoạch định phương án phát triển dự án, giám sát tổng thể tất cả các khâu như rà soát thiết kế, rà soát pháp lý, lựa chọn vật liệu, giám sát xây dựng, chiến lược bán hàng & marketing, độc quyền quản lý-giám sát-triển khai bán hàng toàn bộ quỹ căn. Indochina Capital đã và đang song hành cùng HDMon lựa chọn các được đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế cùng đồng hành: tư vấn và quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế bởi Savills Việt Nam; hỗ trợ tài chính cá nhân cho khách mua căn hộ bởi Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HDMon chia sẻ cảm nhận: “Sau thành công ấn tượng của The Zei Mỹ Đình, ngày hôm nay chúng tôi vô cùng hân hoan và tin tưởng vào sự hợp tác chặt chẽ cùng Tập đoàn Indochina Capital với vai trò đối tác chiến lược cho dự án căn hộ hạng sang The Nelson Private Residences. The Nelson là dự án trọng điểm, một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đầu tư, phát triển bất động sản hạng sang của Tập đoàn HDMon tại trung tâm thủ đô. Chúng tôi dành vào đây rất nhiều tâm huyết để xây dựng một “không gian riêng tư tuyệt đối cùng tiêu chuẩn sống vượt trội” chỉ dành cho cộng đồng tinh hoa chất lượng cao. Với bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, phát triển bất động sản và vốn thị trường, với nhiều dự án tên tuổi trong nước và quốc tế, cùng sự am hiểu sâu sắc văn hoá bản địa, chúng tôi tin rằng Indochina Capital sẽ giúp HDMon tiếp tục đạt được thành công vang dội với The Nelson cũng như hiện thực hoá tầm nhìn lan toả các sản phẩm có giá trị bền vững, kế thừa tinh hoa và văn hoá lịch sử, nâng cao giá trị sống của cộng đồng và xã hội.”

Tại lễ ký kết, Ông Michael Piro - Tổng Giám Đốc Điều Hành Indochina Capital, cũng bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự với vai trò là đối tác chiến lược của Tập đoàn HDMon trong dự án Căn hộ hạng sang The Nelson Private Residences. The Nelson là dự án hiếm hoi còn lại tại trung tâm Quận Ba Đình, Hà Nội, được thiết kế độc quyền dành riêng cho số ít “những cá nhân tinh tế” và ưa thích tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Dự án khẳng định phong cách sống thời thượng khi sở hữu vị trí độc tôn, tầm nhìn đẹp, tiện ích độc quyền và dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cho rằng điều gì “càng ít thì càng có giá trị’, vì The Nelson chỉ có duy nhất 175 căn hộ riêng tư hạng sang, sự khan hiếm này sẽ làm gia tăng vốn hoặc giá trị cho các căn hộ. The Nelson có quỹ căn cho cả khách mua trong nước và quốc tế, dự án độc đáo ở chỗ các căn hộ đều đã hoàn thiện đến 90% và dự kiến khách hàng có thể nhận bàn giao nhà trong Quý 3/2025 - điều này giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể cho các khoản đầu tư.”

The Nelson - Riêng tư là đỉnh cao đẳng cấp

“Từ vị trí độc tôn đến những chi tiết tinh xảo trong thiết kế và trang trí, The Nelson tôn vinh niềm tự hào lịch sử và tinh thần của Hà Nội.”

Nằm ẩn mình trong một con ngõ trên phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, The Nelson Private Residences được ví như một nơi trú ẩn nguy nga còn sót lại trên mảnh đất đắt đỏ và sôi động bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Dự án kết nối các trục giao thông huyết mạch như: Ga La Thành, Ga metro Cát Linh và các tuyến đường vành đai 2. Từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút di chuyển đến Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm và các trung tâm hành chính - mua sắm - giải trí của thành phố như:

❖ Các trường đại học lớn: ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngoại Giao Việt Nam, Trường Quốc tế Singapore.

❖ Khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại: Lotte Center, Vincom Center Metropolis, Vincom Nguyễn Chí Thanh…

❖ Cơ quan Nhà nước và các đại sứ quán: Tòa nhà Quốc Hội Việt Nam, Văn phòng chính phủ, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Nhật Bản...

❖ Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn.

Nằm trên tổng diện tích đất 3.183m2, quy mô dự án gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, trong đó 3 tầng khối đế gồm sảnh lễ tân, tiện ích dịch vụ và khu văn phòng; 175 căn hộ riêng tư sang trọng có thiết kế chủ yếu từ hai đến ba phòng ngủ và căn penthouse. Với diện tích căn 2 phòng ngủ từ 83m2-87m2; 3 phòng ngủ từ 106m2 và penthouse từ 280m2-580m2, mỗi căn hộ đều có khu vực sinh hoạt và ăn uống rộng rãi, ban công thoáng đãng, bếp mở được trang bị theo tiêu chuẩn Châu Âu, đảo bếp ốp đá Vicostone, toilet Kohler, phòng tắm dành cho khách và phòng tắm riêng cho gia đình.

Nội thất căn hộ mang phong cách tối giản và tinh tế, tôn vinh nét văn hóa và nghề thủ công nổi tiếng tại Hà Nội. Sàn gỗ cao cấp và các tác phẩm nghệ thuật gợi nhớ đến một thời kỳ đã qua, trong khi chất liệu nội thất bằng kim loại và vải bố mang đến cảm giác quyến rũ, vô cùng thoải mái.

Tiện ích độc quyền - Chất lượng quốc tế

“Rời xa nhịp sống xô bồ để bước vào thế giới của sự sang trọng đầy tinh tế, được chế tác riêng dành cho giới tinh hoa khao khát sự tự do trong không gian của riêng mình.”

Bộ sưu tập tiện ích tại The Nelson được thiết kế độc quyền và chỉ phục vụ riêng cho số ít các chủ nhân may mắn sở hữu căn hộ tại đây.

Khu vườn tản bộ trên tầng mái và nhà thiền yoga là thiên đường thư giãn cho những phút giây riêng tư dễ chịu. Cư dân The Nelson sẽ được thừa hưởng không gian sống xanh hiếm có giữa phố thị phồn hoa cùng tầm nhìn ngoạn mục bao trọn thành phố, Hồ Đống Đa, Hồ Hoàng Cầu, Hồ Ngọc Khánh và Hồ Thành Công. Phòng tập gym cá nhân, khu xông hơi cùng bồn massage thuỷ lực, phòng khám ngay trong toà nhà sẽ chăm chút sức khoẻ của cư dân một cách toàn diện cả thân - tâm - trí.

Quản lý và vận hành toà nhà bởi đơn vị tư vấn quản lý bất động sản quốc tế, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh và ứng dụng quản lý độc quyền sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân cư. Không gian lounge & cafe cùng phòng tiệc đặt trước với phong cách sang trọng, tinh tế tại tầng trệt tòa nhà sẽ đem đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho các buổi tụ họp của chủ nhân cùng bạn bè, người thân và gia đình.

175 căn hộ riêng tư siêu sang tại The Nelson tiên phong hiện thực hóa khái niệm “siêu thượng lưu thầm lặng”. Ở The Nelson, đẳng cấp là mặc định. Cuộc sống hằng ngày tại đây chính là nơi tạo nên những điều phi thường, khi những hành động đơn giản và giản dị của chúng ta hợp nhất để tạo nên một lẽ sống vô cùng tinh tế và đẹp đẽ.