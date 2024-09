Cảnh sát biển giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã thăm và dự Hội nghị Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại St. Petersburg.