Chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao tựa “Beverly Hills thu nhỏ” giữa lòng Vinhomes Grand Park

(Ngày Nay) - Có một “Beverly Hills thu nhỏ” ngay giữa lòng TP. Thủ Đức khiến giới đầu tư và những người chuộng lối sống đề cao giá trị thực đặc biệt quan tâm những ngày đầu tháng 9 này. Lấy cảm hứng từ thành phố thượng lưu nổi tiếng ở nửa bên kia bán cầu, The Beverly (Vinhomes Grand Park) hứa hẹn mang lại trải nghiệm sống đỉnh cao, thời thượng đậm chất Mỹ cho gia chủ.

Sức hút khác biệt của Beverly Hills giữa lòng Vinhomes Grand Park

Beverly Hills vốn là chốn an cư, nghỉ dưỡng của giới siêu giàu và nổi tiếng ở Mỹ, là thành phố biểu tượng ở miền nam California. Bởi vậy, dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park) được chủ đầu tư đặt tại vị trí “kim cương” hiếm có của đại đô thị, mang đến cho quỹ căn tầm nhìn thông thoáng, hưởng trọn không khí trong lành từ 2 dòng sông là sông Đồng Nai và sông Tắc cùng đại công viên 36ha. Đặc biệt, The Beverly còn sở hữu dải công viên ngay trước sân nhà với đài phun nước, đường dạo uốn lượn, bãi cát trắng mịn, hệ tiểu cảnh cây cỏ nhiệt đới đa dạng, mang tới cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng đỉnh cao giữa lòng đại đô thị.

Mang hơi thở Beverly Hills trong từng trải nghiệm sống suốt 365 ngày dành cho cư dân, hệ tiện ích độc bản nội khu phải kể tới vườn suối sương mù Harmony huyền ảo, vườn treo nhiệt đới Babylon, khu thể thao Aqua Gym, quầy bar dưới nước, thác nước tràn Beverly, sân khấu nước ánh sáng và âm nhạc Broadway, đại lộ danh vọng, đường dạo chà là, vườn yoga, vườn nhiệt đới,…

Cuộc sống thượng lưu khác biệt của cư dân tại The Beverly tiếp tục được nối dài bởi bộ đôi bể bơi nước mặn Marina Pool ngoài trời rộng 650m2 ấn tượng, mang đến trải nghiệm độc đáo cho cư dân khi được hòa mình vào dòng nước xanh mát, thư giãn bồng bềnh như đang ở bãi biển thực thụ sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

Nằm giữa lòng đại đô thị “all in one” Vinhomes Grand Park, The Beverly thừa hưởng cuộc sống an yên đủ đầy, đồng bộ, hiện đại, trọn vẹn đáp ứng nhu cầu sống của mọi thế hệ với hệ thống trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cùng Vincom Mega Mall được thiết kế theo mô hình "Life-Design Mall" lớn nhất miền Nam liền kề, trạm VinBus Depot xanh thân thiện hoàn thiện chất sống đỉnh cao, khác biệt,..

Cư dân cũng có thể di chuyển tới mọi điểm đến trọng yếu của thành phố một cách thuận tiện thông qua tuyến đường huyết mạch Long Phước, Nguyễn Xiển hay qua Vành đai 3, cao tốc Long Thành – Dầu Giây đến các thành phố vệ tinh như Vũng Tàu, Bình Dương, Phan Thiết,..

Nắm bắt cơ hội gia nhập cộng đồng dân cư tinh hoa tại The Beverly

Sở hữu những lợi thế khác biệt, The Beverly đã và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Trong đó, từ ngày 30/8/2023, khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư căn hộ The Beverly sẽ được áp dụng bộ 5 chính sách hấp dẫn.

Các phương án thanh toán được chủ đầu tư áp dụng linh động, phù hợp năng lực tài chính của mọi đối tượng, từ thanh toán bằng vốn tự có, đóng tiền chỉ từ 2-6% GTCH/ tháng, nhận nhà sau 1 đến 3 năm; hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng từ 45-70% GTCH từ 28-48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên hay thanh toán sớm tổng GTCH bao gồm VAT trong thời gian quy định để nhận chiết khấu lên tới 4% giá trị căn hộ.

Trong đó, tiêu biểu nhất phải kể đến CSBH “Thanh toán thảnh thơi, 3 năm nhận nhà”. Với mức thanh toán bình quân từ 2% giá trị căn hộ/tháng, đến hạn bàn giao dự kiến vào đầu quý 3 năm 2026, khách hàng đã chi trả tương đương 70% GTCH, phần còn lại sẽ lần lượt thanh toán khi chính thức bàn giao và nhận giấy chứng nhận căn hộ. Phương án này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là ưu việt khi biến việc mua nhà trở thành hoạt động tích lũy hàng tháng, giúp người mua có đủ thời gian để tích lũy tài chính trước khi sở hữu căn hộ mơ ước.

Nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh hơn cũng có thể chọn thanh toán bình quân khoảng 6% giá trị căn hộ/tháng để nhanh chóng sở hữu căn hộ đẳng cấp chỉ sau 1 năm.

Hơn cả một chốn an cư, The Beverly sở hữu trọn bộ những lợi thế tiện ích, mang tới chất sống thời thượng, đẳng cấp khác biệt trên thị trường. Quỹ căn được nhiều nhà đầu tư sành sỏi kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị bền vững bởi sản phẩm khẳng định phong cách sống và vị thế đỉnh cao dành riêng cho giới tinh hoa, cộng hưởng thêm chính sách bán hàng đầy hấp dẫn.

Từ ngày 30/08/2023, khách mua căn hộ The Beverly, Vinhomes Grand Park sẽ được áp dụng bộ 5 chính sách hấp dẫn: Phương án: Khách hàng mua Căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có: - Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi, 1 năm nhận nhà. Bình quân ~6% GTCH/tháng trước khi đến hạn bàn giao. - Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 3 năm nhận nhà. Bình quân ~2% GTCH/tháng trước khi đến hạn bàn giao. Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng: - Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất tối đa 70% GTCH bao gồm VAT trong vòng 28 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 20/03/2026 - lên đến 1.5 năm sau khi nhận bàn giao. - Chính sách 4: Bom tấn mua nhà, không lo lãi suất lên đến 6 năm. Hỗ trợ lãi suất tối đa 45% GTCH bao gồm VAT trong vòng 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Đặc Biệt - Chính sách 5: Dành cho khách hàng thanh toán GTCH bao gồm VAT bằng vốn tự có trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng không muộn hơn 31/10/2023, nhận ưu đãi lên đến 4% giá trị căn hộ. (*) Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng.