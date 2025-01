VRECC 2025: Thị trường bất động sản trong kỷ nguyên bứt phá

Đây là chương trình chuyên sâu với chủ đề “Kỷ nguyên bứt phá” cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình, xu hướng, cơ hội và thách thức chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam. Vượt qua khuôn khổ một chương trình kết nối, đây còn là sự kiện khẳng định tinh thần sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức, thúc đẩy toàn ngành hướng tới tương lai phát triển vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản trong thời gian tới.

Chương trình nhấn mạnh vai trò của sự đổi mới, sự hợp tác và tính minh bạch trong việc xây dựng một thị trường bất động sản chuyên nghiệp. Với sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu, sự kiện tạo nền tảng cho các chiến lược hợp tác chiến lược, cung cấp giải pháp mới và mở ra các cơ hội kinh doanh bền vững.

VRECC 2025 - Kỷ nguyên bứt phá không chỉ thể hiện khát vọng của Cộng đồng Review Bất động sản - cộng đồng bất động sản lớn mạnh tại Việt Nam, mà còn trở thành cầu nối thông tin khách quan, đa chiều, là nơi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy hợp tác và xây dựng niềm tin trong thị trường. Chương trình không chỉ định hướng sự phát triển mà còn khơi nguồn cảm hứng và sức mạnh để toàn ngành vượt qua giới hạn và định hình tương lai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Quốc Việt, Ban Quản trị Cộng đồng Review Bất động sản nhận định, chương trình hôm nay là nơi hội tụ để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành bất động sản Việt Nam. Lấy cảm hứng từ định hướng "Kỷ nguyên vươn tầm của dân tộc" của Tổng Bí thư Tô Lâm, chương trình không chỉ là sự kiện kết nối mà còn là nền tảng để định hình tương lai, nơi các giá trị được vun đắp - cộng hưởng - thăng hoa.

“Kỷ nguyên bứt phá là thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối, sự chuyển động và sự dịch chuyển phá vỡ mọi giới hạn của toàn ngành bất động sản trong thời đại mới. Không chỉ sự là kết nối giữa các doanh nghiệp, chủ đầu tư, các đơn vị phân phối, giữa các thành tố quan trọng trong thị trường bất động sản mà còn là sự kết nối giữa những giá trị thực với lợi ích xã hội, những doanh nghiệp như những toa tàu đưa chuyến hàng giá trị cùng lăn bánh trên hành trình xây dựng nền kinh tế bất động sản vững chắc”, ông Đào Quốc Việt nhận định.

Hành trình 01: Thị trường bất động sản – Một thập kỷ nhìn lại

Thị trường bất động sản Việt Nam là câu chuyện hơn một thập kỷ với biết bao thăng trầm và cơ hội. Để hiểu rõ hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, chúng ta cần nhìn lại chặng đường phát triển, những yếu tố tác động và những thay đổi đang định hình một chu kỳ mới.

Trình bày tham luận “Thị trường Bất động sản: Nhận diện chu kỳ và đánh giá triển vọng” tại Tọa đàm, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã chỉ ra 7 mốc định hình thị trường bất động sản, bao gồm:

Năm 1987, Luật Đất đai 1987 ra đời đã quy định về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng đất; Tiếp đó, tới thời điểm năm 1993-1994, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 1993 và Pháp lệnh Nhà ở cho phép việc chuyển nhượng dễ dàng hơn, từ đây, nhu cầu đất đai trở nên tăng cao và các giao dịch nhà đất dần trở nên bùng nổ, cũng trong thời điểm này, Nghị định số 18 và 87 về thuế đất, ngăn chặn đầu cơ, điều tiết thị trường cũng đã đánh dấu một “bước ngoặt” trong việc chống lại việc đầu cơ, thổi giá thị trường bất động sản; Tới thời điểm năm 2000-2001, Luật Doanh nghiệp 2000, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2001 đã cho phép Việt kiều mua nhà tại Việt Nam và song song với đó là ban hành bảng giá đất mới, đây cũng chính là thời điểm thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận giá nhà đất tăng mạnh một cách đột biến.

Để giải quyết tình trạng trên, vào năm 2003, Luật Đất đai 2003 chính thức được ra đời, cùng với đó là Nghị định 181 cũng được ban hành nhằm hạn chế tình trạng phân lô, bán nền và điều tiết lại giá cả bất động sản; Tiếp đó, năm 2005, bảng giá đất mới đã được điều chỉnh sát với giá thực tế, điều này đã gây áp lực lên các dự án bất động sản, nhiều dự án bỗng chốc rơi vào khó khăn vì chi phí giải tỏa mặt bằng trở nên tăng cao; Tới năm 2007, nhiều hành lang pháp lý mới như: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đăng ký bất động sản, Luật Thuế sử dụng đất, Luật Nhà ở đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc định hình thị trường bất động sản, đặc biệt là quyết định thí điểm cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam đã mở ra một trang mới cho thị trường bất động sản; Tiếp theo cột mốc này, năm 2013-2014, thị trường bất động sản chứng kiến một cuộc thay đổi lớn khi Luật Đất đai 2013, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở 2014 đã ra đời và định hình thị trường.

Năm 2007-2008, từ sốt nóng, thị trường bất động sản đã chuyển sang giai đoạn ảm đạm (2009-2013) và bắt đầu phục hồi sau đó, kể từ năm 2014, khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua, gói 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở được tung ra với lãi suất 6%, kinh tế vĩ mô diễn biến tích cực với lạm phát giảm, tăng trưởng kinh tế tốt (GDP 6,7%), lãi suất dần ổn định... Thị trường từ đây bắt đầu phục hồi với lượng hàng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, giá bán được điều chỉnh về sát nhu cầu người mua.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, bối cảnh vĩ mô thị trường bất động sản giai đoạn 2014-2023 có mô hình đầu cơ và rủi ro cao, từ thời đại tiền dễ đến thời đại tiền khó và dịch Covid-19 đã gây đứt chuỗi, tắc nghẽn lưu thông các nguồn lực thị trường, dẫn tới thị trường bất động sản thu hẹp, trầm lắng, nợ xấu và phát khởi thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Đứng trước kỷ nguyên mới, PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, mặc dù kinh tế thế giới vẫn đối diện với nhiều khó khăn và bất ổn nhưng Việt Nam lại sở hữu nhiều điều kiện tốt để bứt phá. Bên cạnh đó, chúng ta cần nhận diện rõ tình trạng thiên lệch cơ cấu – mất cân đối cung cầu và hệ lụy của các phân khúc thị trường bất động sản hiện nay, đi cùng đó là nắm bắt xu hướng cơ cấu kinh tế (Xanh; Smart City; Hạ tầng kết nối; hạ tầng công nghiệp…) để phù hợp với Quy hoạch Quốc gia và tầm nhìn “Kỷ nguyên mới”.

Về triển vọng sáng lên của thị trường bất động sản, PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định sẽ tốt lên và cơ hội bùng nổ sẽ dành cho các phân khúc: Thị trường bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, đô thị sinh thái, đô thị thông minh và bất động sản du lịch.

Bên cạnh đó, PGS.TS Trần Đình Thiên cũng chỉ ra một số thách thức và cơ hội của thị trường bất động sản tương lai, đó là các yếu tố về kinh tế trên thế giới và đặc biệt là câu hỏi có tiếp tục khai thông được thị trường đất đai. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, khai thông không chỉ các vướng mắc thủ tục, quy trình mà điểm then chốt chưa đụng đến là quyền tài sản và cơ chế định giá thị trường. Ngoài ra, vấn đề khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam cũng là vấn đề đáng được lưu tâm.

Hành trình 02: Tầm nhìn kiến tạo trong phát triển đô thị Việt Nam

Khi nhắc đến bất động sản, chúng ta không chỉ nghĩ đến những con số, những dự án hay những tòa nhà cao tầng, mà còn là tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo không gian sống và phát triển đô thị. Đây chính là sứ mệnh lớn lao của các nhà phát triển dự án – những người không chỉ xây dựng công trình, mà còn mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng và thị trường.

“Tầm nhìn kiến tạo trong phát triển đô thị Việt Nam” là một hành trình hội tụ với những góc nhìn thực tế về kinh nghiệm phát triển đô thị từ các chủ đầu tư hàng đầu, những người đã góp phần thay đổi diện mạo các thành phố của Việt Nam, cũng như những câu chuyện đầy cảm hứng về các dự án tiêu biểu, nơi giá trị cốt lõi được xây dựng không chỉ để đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn để hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Và đặc biệt, những chiến lược phát triển thị trường và sản phẩm đột phá đang định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong đó, có thể kể tới những dự án và chủ đầu tư nổi bật như: Tập đoàn Bất động sản An Gia với hành trình đón đầu kỷ nguyên bứt phá khi trong quý I/2025, An Gia sẽ chính thức ra mắt dự án The Gió Riverside tại khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm. Câu chuyện về mô hình và tầm nhìn phát triển đô thị, công nghiệp xanh từ Prodezi – chủ đầu tư đại đô thị xanh LAHome, quy mô hơn 101ha tại vùng đất Long An giàu tiềm năng, đây sẽ là hình mẫu cho những bước tiến xa hơn trong tương lai của ngành Bất động sản, với xu hướng phát triển xanh, bền vững.

Trong xu hướng phát triển của một thế giới đang chuyển mình, tại Việt Nam, những khu đô thị mới, với quy mô và tiêu chuẩn sống vượt trội, không chỉ là nơi ở, mà còn là điểm giao thoa của văn minh, nơi định hình phong cách sống hiện đại và mang lại giá trị vượt thời gian. Là người trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển đại đô thị Gold Coast, cùng hàng loạt những dự án lớn trên cả nước, tại chương trình Tập đoàn Lã Vọng đã chia sẻ về hành trình kiến tạo và tầm nhìn chiến lược mang lại cho thị trường.

Tại hội nghị, ông Trương Hoàng Thọ, Co-founder và Chief Creative Officer của Dizim cũng đã chia sẻ về cái nhìn toàn diện về vai trò của AI trong quản trị doanh nghiệp bất động sản, Những lợi ích cụ thể mà AI mang lại, từ tối ưu hóa vận hành đến cải thiện trải nghiệm khách hàng. Và đặc biệt, mô hình ứng dụng AI để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Đây là một trong những công ty công nghệ hàng đầu về giải pháp AI, đã tạo ra những đột phá trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp trong thời gian qua.

Trong kỷ nguyên bứt phá, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đóng vai trò trung tâm trong việc tối ưu hóa hoạt động, nâng cao quản trị, và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bất động sản. AI không chỉ hỗ trợ quản lý dữ liệu, tự động hóa quy trình, mà còn giúp doanh nghiệp hiểu sâu về khách hàng, tối ưu chiến lược kinh doanh và khai phá cơ hội mới trong thị trường đầy cạnh tranh. Tiềm năng của AI trong quản trị doanh nghiệp bất động sản rất quan trọng và việc ứng dụng công nghệ để đón đầu xu hướng, tạo lợi thế cạnh tranh, và thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.