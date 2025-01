Chuẩn bị chu đáo công tác khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán

Các bệnh viện thực hiện ứng trực 24/24 giờ; bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Kế hoạch khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán đã được triển khai chi tiết, từ việc đảm bảo nhân lực, thuốc men, vật tư y tế đến việc điều phối các ca trực 24/7 để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, dự trù hơn 2.000 đơn vị máu, 3.000 đơn vị huyết tương đông lạnh, trên 30.000 dịch truyền, đảm bảo đủ thuốc dùng trong 3 tháng. Đồng thời quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng trong dịp Tết khi hàng quán bên ngoài bệnh viện đóng cửa. Trung tâm dinh dưỡng đã có kế hoạch cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân và người nhà trong những ngày cao điểm của Tết.

Bệnh viện cũng đã phân công cán bộ y tế trực cụ thể, trung bình khoảng 350 cán bộ y tế trực mỗi ngày.

Chủ yếu cấp cứu trong những ngày Tết là do tai nạn giao thông, do sử dụng rượu bia... do đó, bệnh viện đã thiết lập cả đội cấp cứu dự trữ chấn thương để sẵn sàng điều động trong trường hợp có tai nạn hàng loạt nhập viện. Bên cạnh đó, các ekip ghép tạng của bệnh viện luôn sẵn sàng để bất cứ khi nào có người chết não trao tặng mô tạng là “vào việc” ghép tạng cho bệnh nhân bất kể ngày nào trong dịp Tết Nguyên đán, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Bệnh viện đã quán triệt tăng cường đôn đốc an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết đến toàn bộ các khoa, phòng, trung tâm... nhằm mang đến dịch vụ y tế tốt nhất, đảm bảo sức khỏe và bình an cho người dân trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Tại Bệnh viện K, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh viện đã lên kế hoạch trực khám chữa bệnh 24/24h dịp Tết sẵn sàng cả 3 cơ sở, đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu của người bệnh, cũng như công tác ứng phó với các tình huống y tế khác.

Bệnh viện đã phân công lịch trực cho các y bác sĩ tại 3 cơ sở, không có sự chồng chéo phải chạy đi lại các cơ sở, trong đó có trực cấp cứu, trực chuyên môn rõ ràng. Công tác chuẩn bị hậu cần như thuốc, vật tư, thiết bị y tế, hóa chất... để phục vụ mọi nhu cầu điều trị, cấp cứu của người bệnh đã được quán triệt đến các đầu mối thực hiện.

Trong những ngày Tết, Bệnh viện K có khoảng trên 150 y bác sĩ, nhân viên y tế và các bộ, phận liên quan sẽ tham gia trực tại các cơ sở của bệnh viện.

Bệnh viện K cũng đã lên kế hoạch cụ thể trong đêm Giao thừa, Ban Giám đốc sẽ phân công để có mặt tại các cơ sở chúc Tết, động viên người bệnh; chúc Tết y bác sĩ trực.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong những ngày Tết Nguyên đán, bệnh viện bố trí khoảng 500 - 600 cán bộ y tế trực cấp cứu 4 cấp, từ lãnh đạo bệnh viện; lãnh đạo các khoa phòng, viện trong bệnh viện; bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp thực hiện chuyên môn và thường trú về chuyên môn. Bệnh viện cũng đã tiến hành rà soát các điều kiện về nhân lực và vật lực, đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung, điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt.

Tại các khoa phòng của Bệnh viện có các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, con số trung bình lên tới gần 1.000 người/ngày, nhiều bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa.

“Các Trung tâm ở vị trí 'tiền phương' như A9, Đột quỵ, Chống độc, Hồi sức tích cực, Tim mạch... luôn trong tâm thế tiếp nhận cấp cứu những trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng người bệnh", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ cho biết. Ngoài ra, riêng Trung tâm cấp cứu A9 của bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, đồng thời các đơn vị khác cũng bố trí cán bộ y tế để hằng ngày tăng cường cho A9. Các chuyên gia đầu ngành đều có lịch thường trực cụ thể…

Còn tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện đã xây dựng kết hoạch đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết. Bệnh viện đảm bảo công tác thường trực, kịp thời xử lý trong các tình huống phát sinh; thực hiện phòng, chống rét cho người bệnh…

Bên cạnh đó, Bệnh viện dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh., bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Đối với người bệnh trái tuyến, trái chuyên khoa, bệnh viện sẽ xử lý cấp cứu ban đầu ổn định trước khi chuyển sang cơ sở y tế khác...

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trong dịp Tết.

Viện đề ra kế hoạch giám sát, phát hiện sớm ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để kịp thời xử lý, kiểm soát không để dịch bệnh bùng phát lây lan; đảm bảo thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh và cung cấp thông tin...; đảm bảo nhân lực, phương tiện, thiết bị, hóa chất, vật tư y tế cần thiết để đáp ứng ứng với các tình huống dịch bệnh...

Cùng đó, Viện đã phân công cán bộ trực các vị trí dịp Tết, kiện toàn các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện có ca bệnh...