Cơ hội lớn để Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch

(Ngày Nay) - Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 86% so với cùng kỳ; du khách quốc tế đạt hơn 135.000 lượt, tăng 4,4 lần; doanh thu du lịch đạt hơn 11.300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần.

Ngày 8/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm nay.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 6 tháng qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, kinh tế-xã hội của Bình Thuận đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 7,76% so với cùng kỳ năm trước, đứng vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng 3,51%.

Đặt biệt, hoạt động du lịch có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tận dụng cơ hội từ tuyến cao tốc Dầu Dây-Phan Thiết được khánh thành, lượng du khách đến Bình Thuận liên tục tăng.

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 86% so với cùng kỳ; du khách quốc tế đạt hơn 135.000 lượt, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt hơn 11.300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ.

Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ khai mạc và các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận-Hội tụ xanh.” Đây là cơ hội lớn để du lịch Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước thời gian tới.