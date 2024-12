Cơ sở y tế lớn cuối cùng ở phía Bắc Gaza ngừng hoạt động

Tuyên bố của WHO trên mạng xã hội X nêu rõ: "Các báo cáo ban đầu cho thấy một số khoa quan trọng đã bị thiêu rụi và phá hủy nghiêm trọng trong cuộc tấn công". Theo WHO, 60 nhân viên y tế và 25 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bao gồm cả những người đang thở máy, vẫn ở trong bệnh viện. Những bệnh nhân trong tình trạng từ trung bình đến nặng đã buộc phải sơ tán đến Bệnh viện Indonesia, vốn cũng đã bị phá hủy và không hoạt động. WHO bày tỏ "rất lo ngại cho sự an toàn của bệnh nhân".

WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh: "Những hành động thù địch và các cuộc đột kích như vậy đang phá hủy mọi nỗ lực và sự hỗ trợ của chúng tôi nhằm duy trì hoạt động tối thiểu của cơ sở này. Việc phá hủy hệ thống y tế ở Gaza là bản án tử đối với hàng chục nghìn người Palestine đang cần được chăm sóc sức khỏe".

Cùng ngày, quân đội Israel (IDF) đã cáo buộc bệnh viện trên đã trở thành "một thành trì quan trọng” của Hamas. IDF cũng cho biết thêm rằng trước khi bắt đầu hoạt động mới nhất gần bệnh viện, đã "tạo điều kiện cho việc sơ tán an toàn dân thường, bệnh nhân và nhân viên y tế".

Tuy nhiên, Hamas phủ nhận việc lực lượng của mình có mặt trong bệnh viện. Hamas kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) thành lập một ủy ban điều tra "để xem xét quy mô tội ác đang diễn ra ở miền Bắc Gaza".

Theo Sở Y tế Gaza, tính đến sáng 27/12, bệnh viện có khoảng 350 người, bao gồm 75 bệnh nhân bị thương và ốm, cùng với 180 nhân viên y tế.