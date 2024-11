Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 hứa hẹn là chương trình bậc nhất từ trước đến nay

(Ngày Nay) - Theo Ban tổ chức Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, công tác chuẩn bị, tổ chức đặt tiêu chuẩn rất cao cho trải nghiệm khán giả về âm nhạc cũng như các vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí cả vấn đề thời tiết…

Tối 14/12, Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 (ATVNCG) ngày thứ 2 sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hà Nội. Sự kiện này hiện nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Ngày Nay đã có cuộc trao đổi với YeaH1 - Ban tổ chức Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 xoay quanh những chuyện bên lề được khán giả quan tâm.

Đại diện Ban tổ chức khẳng định: “Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đặt tiêu chuẩn rất cao cho trải nghiệm khán giả. Để có trải nghiệm đáng nhớ và xứng đáng nhất cho khán giả bỏ tiền về một chương trình concert Việt chất lượng bậc nhất từ trước đến nay, đòi hỏi YeaH1 có sự đầu tư lớn và nghiêm túc. Từng khâu sản xuất đều đòi hỏi sự chỉn chu nhất, đơn cử như khâu tổng duyệt các ca khúc được diễn ra dài ngày với tần suất, sự tập trung rất cao của các nghệ sĩ, đội ngũ sản xuất vận hành; Khu vực khán đài của hàng chục khán giả đảm bảo được góc nhìn tốt nhất; an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; và cả thời tiết,... đều là cột mốc thách thức mới cho đội ngũ YeaH1".

"Thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là năng lực sản xuất đội ngũ nhân sự YeaH1 về một concert tầm cỡ và có sức ảnh hưởng như thế. Chúng tôi có được đội ngũ nhân sự có năng lực rất cao trong từng bộ phận liên quan. Họ kinh nghiệm và nhạy bén, họ đặc biệt yêu chương trình và khán giả. Sự thuận lợi nữa có lẽ là tình yêu của khán giả. Những đóng góp của họ có sức ảnh hưởng lớn đến sự thành công của chương trình", đại diện BTC nói thêm.

Hiện tại, sân khấu concert vẫn đang trong quá trình lắp đặt thi công. Vé concert đã và đang phân phối đến khán giả. Các thông tin lưu ý quan trọng về concert vẫn tiếp tục được cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội, báo chí, đài truyền hình,…”.

Là một trong chương trình nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội, dự kiến số lượng khán giả có mặt tham dự sự kiện sẽ rất lớn, công tác đảm bảo an ninh, an toàn luôn được BTC đảm bảo hàng đầu cho khán giả trước, trong và sau concert. Từ ngoài, trong khu vực sân khấu concert đều có nhóm bảo an chốt chặn cố định và có đội ngũ quản lý quản lý chuyên nghiệp đứng phía sau có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khán giả trải nghiệm concert. Bên cạnh đó, sự kiện cũng phối hợp với cơ quan công an địa phương để đảm bảo an toàn trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện.

Về giao thông, các con đường quanh khu vực concert đều được “block” và có bảng thông tin hướng dẫn cần thiết và chốt bảo an để đảm bảo cho việc khán giả thuận tiện và an toàn di chuyển tại concert. Các tuyến đường di chuyển đều được BTC phân chia cho từng bộ phận riêng biệt như khu vực di chuyển và gửi xe của khán giả, khu vực ekip, khu vực cho nghệ sĩ, khu vực cho y tế, PCCC.

Về y tế, BTC sẽ có đội ngũ y bác sĩ túc trực tại trạm y tế lưu động bên trong và ngoài khu vực concert và có tuyến đường di chuyển riêng dành cho đội ngũ y tế phòng có trường hợp khẩn cấp. Về PCCC, các khâu vận hành đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về quy định PCCC và có đội ngũ PCCC kiểm định.

Bước ra từ chương trình truyền hình thực tế, Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 hứa hẹn sẽ mang đến đại tiệc âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, âm thanh hoành tráng bật nhất, chạm trực tiếp đến cảm xúc hàng chục nghìn khán giả tại đêm concert thuần Việt. Cùng với các Anh Tài, Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 diễn ra vào đêm 14/12 tới sẽ là sự kiện âm nhạc đáng nhớ nhất năm 2024.

Tiếp nối giá trị của phiên bản chương trình truyền hình thực tế cùng tên, concert tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng, kết nối thế hệ trẻ - trưởng thành bằng ngôn ngữ của âm nhạc hiện đại kết hợp với truyền thống. Đồng thời, nuôi dưỡng, gìn giữ và phát triển tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu những giá trị nghệ thuật, văn hóa, truyền thống của nước nhà.

Thông qua concert, Ban tổ chức mong muốn đây sẽ là động lực để “tái sinh” về một “liveshow” thuần Việt trước thời đại “bão hòa” chưa có hướng đi mới của ngành giải trí; thời đại mới đầy biến chuyển kinh tế; thời đại giao thoa mạnh mẽ văn hóa, giải trí quốc tế mà giá trị truyền thống nước nhà dễ bị lãng quên. BTC concert kì vọng: "từ concert hay chương trình truyền hình thực tế cùng tên, đây sẽ là động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa của nước nhà. Và chứng minh được năng lực sản xuất, tiềm năng lớn của âm nhạc Việt Nam so với quốc tế".