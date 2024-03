Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Một trong những công trình trọng điểm là Dự án kè biển cấp bách có chiều dài 4,3km từ đảo Lan Châu, phường Thu Thủy đến Khu Du lịch Vinpearl - Cửa Hội, phường Nghi Hoa.

Dự án do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng giá trị dự toán xây dựng hơn 123 tỷ đồng. Tuyến kè được thiết kế có thể chịu đựng bão cấp 10 và mực nước biển dâng cao. Cùng với với Dự án khắc phục cấp bách 4 đoạn kè do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư trước đó, khi hoàn thành công trình sẽ tạo cảnh quan văn minh cho bờ biển Cửa Lò.

Ông Lê Hữu Hoàn, Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông VINACO cho biết, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do làm kè biển ngoài phụ thuộc vào thời tiết, mưa bão, còn phụ thuộc vào thủy triều.

Vì vậy, mỗi khi thời tiết thuận, đơn vị thi công phải huy động toàn bộ công nhân, máy móc đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, tuyến kè sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, để phục vụ mùa du lịch biển sắp đến, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục phần phía Bắc của Quảng trường Bình Minh trước ngày 30/3, đảm bảo cảnh quan, phục vụ khách du lịch.

Ngoài hai dự án kè biển, nhiều công trình trên địa bàn Cửa Lò đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những hạng mục quan trọng phục vụ mùa du lịch sắp đến. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh với chiều dài hơn 7km, tổng kinh phí đầu tư 310 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Để phục vụ phát triển du lịch, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, dự án đã được tách thành từng lý trình để triển khai gọn từng đoạn, đảm bảo an toàn, lưu thông trong cao điểm mùa du lịch.

Ông Trần Lê Thủy, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thiên Hoàng cho biết, đơn vị đảm nhiệm việc thi công từ Km1+300 đến Km4+700. Ngay từ sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, công trình đã đạt hơn 98% khối lượng công việc, nếu thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trải thảm xong mặt đường trước ngày 30/3.

Theo ông Doãn Văn Lâm, Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, hiện nay, đường Bình Minh đoạn từ Km0 đến Km6+500, các hạng mục thi công đạt hơn 95% khối lượng công việc. Đơn vị đã yêu cầu nhà thầu triển khai thảm xong mặt đường trước ngày 18/4. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có 4 làn xe, góp phần giải tỏa được ùn tắc mỗi dịp Cửa Lò vào mùa cao điểm du lịch biển; đồng thời tạo sự thông thoáng, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian du lịch chung.

“Bên cạnh các dự án trọng điểm, từ nay đến năm 2025, UBND thị xã Cửa Lò sẽ đầu tư thực hiện 15 hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như: Điện chiếu sáng, vỉa hè đường Dương Thanh, đường Đinh Hồng Phiên, đường 12A - Tây Sơn; đường, mương, điện chiếu sáng, vỉa hè đường Trịnh Công Sơn; điện chiếu sáng đường xương cá từ đường Bình Minh đến đường 2; trồng mới cây xanh trên tuyến đường Sào Nam, đường Mai Thúc Loan, đường ngang số 13... qua đó sẽ thay đổi diện mạo của Cửa Lò”, ông Lâm cho biết thêm.

Năm 2023, thị xã Cửa Lò thu hút hơn 3,6 triệu lượt khách du lịch, thu trên 3.500 tỷ đồng từ các hoạt động dịch vụ, du lịch. Dự kiến, mùa du lịch Cửa Lò năm 2024 sẽ chính thức khai trương vào ngày 18/4 sắp tới, thị xã hướng tới mục tiêu đón và phục vụ trên 4 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 4.200 tỷ đồng.