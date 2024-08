Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ từ AIC

Theo kết luận điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Chung và cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng Y tế Trần Văn Tuynh cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can khác lần lượt bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội danh là “Đưa hối lộ”. Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn đồng thời cũng là bị cáo bị xét xử vắng mặt trong các vụ án khác liên quan đến sai phạm về đấu thầu với án tổng hợp 30 năm tù.

Kết luận điều tra thể hiện, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Công ty Sông Hồng (đã mất năm 2021) liên hệ với Trần Văn Tuynh đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh. Đổi lại, bị can Trần Văn Tuynh và chính quyền Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du.

Cùng thời gian này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng liên hệ với nội dung tương tự. Những lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong vụ án đã đồng ý để Công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ (các huyện phía Bắc sông Đuống), còn Công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (phía Nam sông Đuống) gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách.

Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên ông Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn. Hai bên sau đó thống nhất "để tránh va chạm", Công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ còn Công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài.

Theo kết luận điều tra, các bị can đã vi phạm quy định đấu thầu, dùng quân xanh đấu thầu, nâng giá... Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách.

Được giúp đỡ làm dự án, các lãnh đạo Công ty Sông Hồng là ông Đặng Tiên Phong và bị can Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Bị can Tuynh chi lại cho Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng; tặng quà Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, tổng số 300 triệu đồng.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đưa hối lộ cho các lãnh đạo nói trên. Bị can Nguyễn Nhân Chiến khai từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020, vào các dịp lễ tết đều được người phụ nữ này tặng quà.

Tổng cộng, bị can Nhàn có 13 lần lên phòng làm việc của cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tại trụ sở UBND và Tỉnh ủy Bắc Ninh, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng; tổng số 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy cáo buộc bị can Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của Công ty AIC và Công ty Sông Hồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khai đã tiêu hết 4 tỷ đồng, còn 10 tỷ đồng, bị can Chiến xin tự nguyện nộp cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Tương tự, bị can Nguyễn Tử Quỳnh trong vai trò Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty Sông Hồng, tổng số 8,1 tỷ đồng. Bị can Quỳnh khai đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này./.