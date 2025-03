Hà Nội điều chỉnh thời gian hoạt động không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm

Nhằm tạo điều kiện phối hợp để các đơn vị tham gia tổ chức sự kiện Chương trình Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" và các hoạt động bên lề nhân kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của Bộ Công an tổ chức tại Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm được diễn ra thuận lợi, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo về việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận tuần 1 tháng 3/2025.

Điều chỉnh thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 13 giờ ngày 7/3/2025 (thứ Sáu) đến 24 giờ ngày 9/3/2025 (Chủ nhật).

Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật (từ ngày 7/3/2025 đến hết ngày 9/3/2025).

Từ 19 giờ đến 24 giờ ngày Chủ nhật (9/3/2025), tạm dừng hoạt động kinh doanh của các gian hàng đoạn từ ngã 5 Hàng Đào tới ngã 3 Hàng Đào-Gia Ngư.

Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Công ty cổ phần Đồng Xuân và Ủy ban Nhân dân các phường chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn cho nhân dân và du khách.