Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson từ bỏ tư cách nghị sĩ

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Sinh học Quốc tế diễn ra từ ngày 5-8/6 tại Mỹ, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng thường trực Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn Pfizer Inc. ở New York.