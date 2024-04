Đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Hoa Lư và kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế

Dự kiến, các chương trình, hoạt động sẽ thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước đến dâng hương và tham quan, tìm hiểu lịch sử cội nguồn. Do đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ hội.

Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức lễ Kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Công an huyện Hoa Lư chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các lực lượng quân sự, chính quyền địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ các hoạt động của sự kiện. Cùng với đó, Công an huyện ra quân đảm bảo trật tự đô thị, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhắc nhở các hộ dân bày bán hàng đúng nơi quy định, tạo đường thông, hè thoáng và ấn tượng đẹp đối với du khách. Công an huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở kinh doanh lưu trú, kịp thời phát hiện tội phạm lợi dụng để hoạt động; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giữ vệ sinh an toàn thực phẩm...

Thượng tá Tống Đức Việt, Phó trưởng Công an huyện Hoa Lư cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phân công thành các tổ, chốt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng Công an vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho du khách và các tầng lớp nhân dân; vừa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống cháy, nổ, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống…

Xác định lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng cao trong những ngày diễn ra lễ Kỷ niệm và Lễ hội Hoa Lư, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, quyết tâm duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông; tổ chức các tổ, chốt, phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, các khu vực tổ chức các hoạt động.

Thượng tá Đỗ Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện thuộc khối cảnh sát giao thông toàn tỉnh tham gia ở 3 vòng với 24 chốt làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị bố trí 3 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến; phối hợp với các chốt phân luồng khi có ùn tắc giao thông; chủ động thông tin với các chốt, lực lượng cứu hộ để kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội năm nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy riêng cho lễ Kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024. Qua đó, góp phần vào thành công của các hoạt động, tạo dấu ấn tốt đẹp với du khách khi đến với Ninh Bình - điểm đến thân thiện, an toàn và mến khách.