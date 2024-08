Dàn line-up “khủng” háo hức tham dự 8WONDER Moon Festival, cõi mạng nhanh chóng dậy sóng

NE-YO khiến Instagram sốt rần rần

Chỉ vài ngày sau khi ban tổ chức công bố danh sách nghệ sỹ đình đám của 8WONDER Moon Festival 2024, chủ nhân 3 tượng vàng GRAMMY đã nhanh chóng đăng tải trên Instagram với hơn 4,5 triệu lượt follow.

Giọng ca “So sick” không ngần ngại thể hiện sự háo hức và mong chờ được gặp người hâm mộ Việt Nam tại lễ hội âm nhạc siêu “khủng” được tổ chức đúng vào thời điểm Hà Nội đẹp nhất trong năm. Dưới phần bình luận, hàng loạt fan Việt phấn khích chào mừng “cây viết vàng” của làng nhạc R&B thế giới, “réo gọi” idol tiết lộ loạt ca khúc hit sẽ trình diễn, hay thậm chí “hẹn” check-in chụp ảnh cùng anh tại 8WONDER. “So sick” dường như là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi từng là ca khúc giành ngôi vương trên Billboard Hot 100 trong suốt 9 tuần liên tiếp.

“Cơn sốt” nhanh chóng lan ra khắp thế giới, từ Châu Âu, châu Mỹ đến Á Châu đều tò mò, trông đợi tượng đài R&B đến đất nước mình. Điều này chứng tỏ sức hút không hề suy giảm của NE - YO sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Với sự cách tân trong giai điệu cùng lời nhạc tinh tế, các ca khúc của NE-YO quyến rũ hàng chục triệu người yêu R&B trên khắp thế giới với loạt album làm khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc. Đó là “In My Own Words” (2006) tạo nên cú sốc lớn với hit “So Sick”; “Because of You” (2007) với loạt hit “Can We Chill” và “Because of You”; hay “Year of the Gentleman” (2008) mang đến làn gió mới với “Closer” và “Miss Independent” hiện đại và tinh tế.

B.I tạo cơn “bão tim” trên story

Cơn bão phấn khích tiếp tục lan nhanh sang cộng đồng fan KPOP khi rapper đình đám xứ Hàn B.I đăng story trên Instagram xác nhận sẽ đến Hà Nội gặp các ID Việt (tên fandom của B.I). Hội các “cô vợ” phấn khích kêu gọi tạo “bão tim” trên story của anh để thể hiện tình yêu cùng sự chào đón nồng nhiệt đối với cựu thành viên nhóm iKon.

“Đề cương” đu idol cùng các buổi “ôn tập” loạt hit chấn động như “BTBT”, “Keep me up”, “COSMOS”,... liên tục được hội fan tung ra để sẵn sàng cháy hết mình cùng thần tượng. Những màn “khoe thành tích” cũng bắt đầu từ đây. Các ID tự hào “flex” đã thuộc làu loạt ca khúc của idol, thậm chí kêu gọi cùng nhau tặng anh “một dàn đồng ca” để “anh “Bờ Y” nhớ mãi về ID Việt Nam.

Sức nóng của B.I tại Việt Nam không phải là điều bất ngờ bởi nam rapper điển trai này được biết đến như một "quái vật tạo hit" của KPOP khi là chủ nhân của hàng loạt ca khúc viral khắp thế giới, và đạt trung bình 500 triệu view trên nền tảng Youtube, điển hình như “Love Scenario”, “Killing me”… Sau khi rời nhóm iKon, sự nghiệp solo của nam rapper Gen 3 đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: lưu diễn 16 thành phố tại châu Âu năm 2023; nghệ sĩ KPOP đầu tiên làm tiêu điểm tại Lollapalooza Berlin; nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại Global Spin của Grammy Academy. Đặc biệt, đĩa đơn “BTBT” gây sốt toàn cầu khi lọt vào bảng xếp hạng Spotify's Viral 50 tại 51 quốc gia và đứng đầu iTunes tại 49 khu vực.

Chi Pu, HIEUTHUHAI, GERDNANG, Low G sẵn sàng “quẩy tung nóc”

Nếu NE -YO, B.I háo hức khiến fan sốt xình xịch thì nghệ sỹ Việt cũng nóng lòng không kém. Chi Pu ngay lập tức chia sẻ, hẹn fan trên facebook hơn 9 triệu lượt follow: “Hà Nội ơi, có gặp nhau không nhỉ. Thời gian địa điểm rõ ràng, không gặp không về” kèm hastag 8WONDER Moon Festival và điểm đến Ocean City.Người hâm mộ của “chị đẹp” liền ngay sau đó đồng lòng quyết tâm “không gặp idol không về” và mong chờ những màn biến hóa bùng nổ đầy ấn tượng đúng chuẩn “đạp gió rẽ sóng”. Những bản hit đình đám của được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên sân khấu 8WONDER như Đoá hoa hồng, Từ hôm nay, Mời anh vào tim em….

Trong khi đó, HIEUTHUHAI cũng không kém cạnh khi khoe cả tổ đội GERDNANG trên facebook cá nhân và không quên nhá hàng: “Nhìn là biết set diễn hôm đó cỡ nào rồi đó”. Đội fan hùng hậu “anh nhà” cùng tổ đội GERDNANG ngay lập tức khuấy đảo khắp mặt trận mạng xã hội.

Các cuộc bình chọn về những bản hit fan muốn nghe nhất tại 8Wonder Moon Festival nhanh chóng bùng nổ. “Mamma Mia, Walk, Ngáo ngơ, Hẹn gặp em dưới ánh trăng, 1-800-LOVE, Phải là yêu,...” là những cái tên được hàng nghìn người hâm mộ réo gọi, sẵn sàng quẩy tung nóc cùng thần tượng.

Low G - chàng rapper tài năng, đình đám, được mệnh danh là "phù thủy flow" với màu giọng đặc trưng và phong cách độc lạ cũng nhanh chóng xác nhận sẽ dự siêu nhạc hội theo cách đầy hóm hỉnh: “tôi hoàn toàn tự nguyện” trên facebook cá nhân.

Đội quân người hâm mộ của Low G - khách mời đặc biệt của siêu nhạc hội - không ngần ngại thể hiện sự máu lửa của mình khi liên tục “spam” khắp các nền tảng mạng xã hội. Hàng nghìn người hâm mộ lên tiếng cổ vũ idol đứng chung sân khấu với những tượng đài của âm nhạc thế giới, mang loạt track phủ sóng khắp nơi như “Okeokeoke, Càng Cua, Tán Gái 505…” đến siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế.

Những tượng đài âm nhạc thế giới hội tụ cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng đại diện cho âm nhạc Việt Nam hiện đại hứa hẹn mang đến một chuyến hành trình đa tầng cảm xúc cho toàn bộ khán giả tại 8WONDER Moon Festival năm nay. Đây còn là bảo chứng cho sức hấp dẫn của đại nhạc hội được mong chờ nhất mùa thu này, hứa hẹn đưa Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ âm nhạc thế giới.