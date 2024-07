"Deadpool & Wolverine" phá kỷ lục về phim hạng R có doanh thu cao nhất

"Bom tấn" siêu anh hùng duy nhất trong năm của MCU (Vũ trụ điện ảnh Marvel) đã phá vỡ kỷ lục mở màn của các phim được xếp hạng R trước đó do phiên bản đầu tiên của “Deadpool” nắm giữ (132 triệu USD) và lọt vào Top 8 phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, đồng thời giúp MCU lập thành tích chưa từng có trong lịch sử điện ảnh thế giới.

"Deadpool & Wolverine" là phim đầu tiên của MCU được xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi nếu không có phụ huynh hoặc người bảo hộ đi kèm). Vì vậy, thành công của bộ phim này trong tuần mở màn đã được coi là kỳ tích.

Trước "Deadpool & Wolverine", chỉ có 9 bộ phim từng vượt qua cột mốc 200 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Thành tích của bom tấn Marvel mới nhất này cũng vượt qua "Inside Out 2" (doanh thu ra mắt 155 triệu USD) - bộ phim tỷ USD đầu tiên và duy nhất của năm 2024 tính cho tới hết tháng 7.

Các nhà phân tích phòng vé đang đánh giá xem liệu phần 3 của thương hiệu "Deadpool" có đủ sức để vượt mốc 1 tỉ USD hay không. Bởi đến nay, chỉ có một bộ phim được xếp hạng R đạt 1,07 tỉ USD trên toàn cầu là "Joker" năm 2019.

"Deadpool & Wolverine" lấy bối cảnh sau các sự kiện của "Deadpool 2", khi Wade Wilson (do Ryan Renolds đóng) quay ngược thời gian để cứu bạn gái Vanessa. Sau chuyến phiêu lưu ở phần trước, giờ đây Deadpool đã có một gia đình lớn gồm Vanessa và những người bạn thân dị nhân như Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yukio...

Deadpool được đặc vụ TVA - tổ chức quản lý các dòng thời gian trong series truyền hình Loki - là Mr. Paradox tìm tới, giao nhiệm vụ xử lý các biến thể đang có âm mưu thoát khỏi Void (vùng đất ở tận cùng thời gian, nơi đày ải các "dòng thời gian lỗi" trong Loki). Để thực hiện nhiệm vụ này, gã lính đánh thuê quyết định tìm tới Wolverine nhờ giúp đỡ. Deadpool đã đi qua nhiều dòng thời gian, gặp nhiều biến thể khác nhau cho đến khi tìm được một Wolverine vừa thất bại trong việc bảo vệ thế giới của mình, anh và gã phản anh hùng Deadpool bắt tay để cứu đa vũ trụ khỏi mối nguy bí ẩn trước mắt...

Thắng lợi của "Deadpool & Wolverine" càng có ý nghĩa hơn khi góp phần tạo nên cú hích quan trọng đưa MCU trở thành thương hiệu và chuỗi phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới vượt qua cột mốc doanh thu 30 tỷ USD.

Top 10 bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. Deadpool & Wolverine - 205 triệu USD

2. Twisters - 35,3 triệu USD

3. Despicable Me 4 - 14,2 triệu USD

4. Inside Out 2 - 8,3 triệu USD

5. Longlegs - 6,8 triệu USD

6. A Quiet Place: Day One - 3 triệu USD

7. Bad Boys: Ride or Die - 1,3 triệu USD

8. The Fabulous Four - 1 triệu USD

9. Fly Me to the Moon - 750.000 USD

10. Raayan - 378.571 USD.