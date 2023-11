Doanh nghiệp tiên phong thực thi EPR, nâng cao năng lực thu gom tái chế bao bì

(Ngày Nay) -Không phải Đà Lạt hay Gia Lai, những vạt cỏ hồng đang chín rộ trên cung đường ngắm hoàng hôn đẹp nhất ấp đảo Thiềng Liềng, cách TP Hồ Chí Minh chỉ vài chục km mới là điểm check in gây sốt giới trẻ mùa thu năm nay.

(Ngày Nay) - Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.