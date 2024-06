Động vật quý hiếm được cứu hộ “đốn tim” du khách tại Vinpearl Safari

Mấy ngày gần đây, hình ảnh một cá thể tê tê Java địu bé con mới sinh leo trèo khắp những tán cây tại Vinpearl Safari Nam Hội An gây chú ý đặc biệt. Không ít cư dân mạng “đổ gục” trước độ dễ thương của hai mẹ con và kêu gọi đặt tên cho tê tê con.

Ít ai có thể hình dung chỉ mới cách đây 5 tháng, cá thể tê tê Java mẹ này được River Safari Nam Hội An tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước (Quảng Nam) trong tình trạng suy kiệt, các vết thương trên cơ thể đã nhiễm trùng do dính bẫy và bị vận chuyển trong điều kiện khắc nghiệt để đem bán. Tê tê Java (tên khoa học là Manis Javanica) hiện nằm trong danh sách động vật nguy cấp, quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng.

Ngay khi tiếp nhận, toàn bộ đội ngũ chuyên gia chăm sóc của Vinpearl Safari Nam Hội An đã lên kế hoạch đặc biệt để phục hồi sức khỏe, chăm sóc cho cá thể tê tê. Đội ngũ bác sỹ thú y chuyên nghiệp đã xây dựng, theo dõi, trị liệu vết thương và lên phác đồ dinh dưỡng chi tiết cho từng giai đoạn. Trong suốt nhiều tuần liền, đội ngũ chăm sóc đã “mất ăn mất ngủ” theo dõi và kiểm tra sát sao quá trình hồi phục của tê tê.

Song song với đó, các chuyên gia chăm sóc động tại Vinpearl Safari Nam Hội An đã đặc biệt nghiên cứu và thiết kế môi trường sống giống tự nhiên nhất từ chọn loại đất, cây cỏ, nhiệt độ, độ ẩm… để chúng cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Điều này không chỉ giúp tê tê phục hồi và sinh trưởng tốt, mà còn tạo điều kiện cho việc ghép đôi và sinh sản cho loài. Cuối cùng, cá thể tê tê mẹ đã hạ sinh một “thiên thần” kháu khỉnh. Việc tê tê quý hiếm sinh con mở ra hy vọng về khả năng duy trì và phát triển quần thể tê tê tại đây. Việc này không chỉ là thành công lớn trong công tác bảo tồn động vật tại Vinpearl Safari Nam Hội An mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Đây không phải lần đầu River Safari Nam Hội An lập kỳ tích về cứu hộ và bảo tồn. Trước đó, hồi tháng 8/2022, trung tâm bảo tồn động vật này cũng đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java cái trong tình trạng bị thương nặng và sức khỏe suy kiệt tương tự từ Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam). Chỉ 7 tháng sau đó, thành viên tí hon mới đã được chào đón khỏe mạnh, hồi đáp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của khu bảo tồn. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, tại River Safari Nam Hội An, 236 cá thể thú non quý hiếm được "khai sinh", góp phần làm đa dạng hệ sinh thái động vật tại khu bảo tồn động vật này.

Không chỉ riêng River Safari Nam Hội An, Vinpearl Safari Phú Quốc cũng nổi lên là điểm sáng trên bản đồ bảo tồn tự nhiên quốc gia khi là vườn thú đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ của Hiệp hội SEAZA về công tác bảo tồn và phúc trạng động vật. Từ đầu năm 2023 đến nay, Vinpearl Safari Phú Quốc đã chào đón 399 thú non mới, trong đó, có 55 cá thể thuộc các loài quý hiếm như vọoc bạc, hươu vàng, nai cà tông, cầy mực, vượn cáo đuôi khoang, linh dương Ả Rập, linh dương sừng mác, tê giác trắng, hổ Bengal, hắc tinh tinh,..

Mới đây, Vinpearl Safari Phú Quốc đã thành công chăm sóc và nuôi dưỡng cá thể hắc tinh tinh thuộc loại quý hiếm, sức khỏe yếu do bị mẹ bỏ bú suốt 13 tiếng ngay khi sinh ra vào tháng 5/2023.



Nhờ sự chăm sóc đặc biệt, tận tâm của đội ngũ chuyên gia cùng cơ sở vật chất đầu tư kỹ lưỡng, em bé hắc tinh tinh tên Mây giờ đây trở thành một em bé khỏe mạnh, hoạt bát và thân thiện. Đặc biệt, Mây còn là nhân vật “truyền cảm hứng” trên mạng xã hội với hàng nghìn fan, sở hữu các video có lượt view lên tới gần 9 triệu, hàng chục ngàn tương tác trên Facebook.

Nằm trong số rất nhiều cá thể non thuộc loài quý hiếm được sinh ra và chăm sóc tại hệ thống Vinpearl Safari, các cá thể tê tê mới sinh và cả bé Mây chính là những “gương mặt đại diện” cho những nỗ lực bảo tồn, chăm sóc và cứu hộ của đội ngũ hàng chăm chuyên gia và nhân viên tại hai trong số những khu bảo tồn bán hoang dã lớn nhất Đông Nam Á này.

Chỉ tính riêng công tác bảo tồn, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, Vinpearl Safari đã cứu hộ hơn 1.600 cá thể thuộc 44 loài. Hoạt động trao đổi, bảo tồn động vật với tổ chức, vườn thú uy tín trên thế giới cũng liên tục được thúc đẩy.

Không chỉ dừng lại ở các loài hoang dã trên đất liền, Cung điện Hải Vương thuộc VinWonders Phú Quốc cũng có đóng góp lớn vào bảo tồn đa dạng sinh vật biển khi đã chào đón đến hơn 4.000 con non, bao gồm các loài giá trị cao hoặc quý hiếm như sứa mặt trăng, cá đuối motoro, cá mập vi trắng, cá mập vi đen...

Hàng ngàn cá thể, trong đó có rất nhiều loài thuộc danh mục quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng được cứu hộ, an toàn, thậm chí đã sinh nở tại các trung tâm bảo tồn động vật bán hoang dã thuộc thương hiệu Vinpearl. Đây là minh chứng cho thấy, “mảnh đất lành” Vinpearl là nơi hiếm hoi tại Việt Nam có đủ điều kiện môi trường gần giống với tự nhiên, nơi đội ngũ nhân viên, y bác sỹ có trình độ vượt trội và tình yêu đặc biệt với động vật.

Những nỗ lực của các trung tâm bảo tồn động vật bán hoang dã thuộc Safari còn góp phần đa dạng mạng lưới cứu hộ, là mái nhà an toàn cho nhiều loài động vật, hoang dã khắp đất nước, góp phần đưa công tác bảo tồn tự nhiên của Việt Nam lên một nấc thang mới trên bản đồ thế giới.