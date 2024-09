Gia tăng số du khách bị từ chối nhập cảnh vào Singapore

Bộ Nội vụ Singapore ngày 9/9 cho biết với thủ tục thông quan tự động, việc kiểm tra thông tin được thực hiện sớm hơn và công nghệ có thể được sử dụng rộng rãi hơn. Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) sử dụng thông tin khai báo của hành khách để tiến hành phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro, sàng lọc theo danh sách theo dõi những người cần lưu ý và những người được ICA đánh dấu là có nguy cơ cao hơn. Sau đó, các đối tượng cần lưu ý sẽ bị chặn lại để kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Theo bộ trên, các làn nhập cảnh tự động của ICA cũng sử dụng sinh trắc học. Với nhiều quy trình tự động hơn, ICA có thể triển khai thêm nhiều nhân viên để phát hiện những du khách đáng ngờ tại các làn nhập cảnh tự động.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam đã phát biểu tại Quốc hội rằng mỗi tháng có khoảng 2.500 du khách bị từ chối nhập cảnh tại các trạm kiểm soát của Singapore vì nhiều lý do khác nhau. Ông Shanmugam đã trả lời các câu hỏi của Quốc hội về các biện pháp an ninh biên giới sau khi Singapore phát hiện nhà truyền giáo cực đoan người Bangladesh Amir Hamza nhập cảnh vào Singapore hôm 9/8 và thuyết giảng cho những người lao động nhập cư tại một ký túc xá mà không có giấy phép. Ông Shanmugam cho biết Amir Hamza nằm trong danh sách theo dõi của Cục An ninh Nội địa (ISD), nhưng đối tượng này đã nộp đơn xin thị thực để nhập cảnh vào Singapore bằng hộ chiếu có tên khác. Vì đây là lần đầu tiên Hamza đến Singapore nên chính quyền chưa có dữ liệu sinh trắc học của đối tượng. Tuy nhiên, nếu đối tượng quay lại Singapore lần nữa sẽ bị bắt ngay lập tức bất kể là sử dụng hộ chiếu nào khác.

Kể từ tháng 5/2024, tất cả người nước ngoài đến Singapore, bất kể quốc tịch nào, đều có thể sử dụng các làn tự động tại sân bay Changi để làm thủ tục nhập cảnh. ICA có kế hoạch lắp đặt khoảng 800 làn đường tự động như vậy trên tất cả các trạm kiểm soát của Singapore vào năm 2026.