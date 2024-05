Hà Nội: Kiểm tra cơ sở vật chất địa điểm thi vào lớp 10

Tại buổi kiểm tra của đoàn kiểm tra số 4 trên địa bàn huyện Sóc Sơn sáng 28/5, đoàn kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất các điểm thi tuyển sinh.

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, huyện Sóc Sơn có 12 điểm thi, trong đó, có 5 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông, 7 điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh huyện Sóc Sơn, các trường được lựa chọn làm điểm thi năm nay đều là những trường có cơ sở vật chất khang trang, điều kiện dạy - học tốt và bảo đảm an ninh, an toàn. Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh của huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ thi, trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài điểm thi.

Tại mỗi điểm thi, ngoài các phòng thi chính thức còn có 2 phòng thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo của huyện Sóc Sơn đã có kế hoạch điều động nhân lực bảo đảm an ninh an toàn tại từng điểm thi. Tại mỗi điểm thi đều có máy phát điện dự phòng, nhân viên điện lực, nhân viên y tế ứng trực trước và trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn cho biết, được chọn làm điểm thi năm nay, nhà trường chọn 20 phòng học tốt nhất để làm phòng thi. Đến nay, nhà trường đã vệ sinh sạch sẽ các phòng thi, đồng thời rà soát, bảo đảm toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, quạt mát, điều hòa của các phòng thi đều vận hành tốt. Nhà trường có máy phát điện dự phòng trường hợp mất điện.

Ở điểm thi Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (huyện Sóc Sơn), toàn bộ 18 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng đều đã vệ sinh sạch sẽ, các điều kiện an ninh, an toàn tại điểm thi được bảo đảm.

Ghi nhận chung của đoàn kiểm tra, về cơ bản, các điểm thi trên địa bàn huyện Sóc Sơn chuẩn bị kỹ và đầy đủ điều kiện theo quy định để tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Đoàn kiểm tra lưu ý các điểm thi tiếp tục rà soát toàn bộ phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng và phòng làm việc của điểm thi, đặc biệt quan tâm điều kiện bảo đảm an ninh an toàn của phòng bảo quản đề thi, bài thi theo quy định.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ diễn ra ngày 8 và 9/6. Toàn thành phố có hơn 106.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hà Nội thành lập 201 điểm thi để tổ chức kỳ thi này.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ nay đến ngày 3/6, tất cả 19 đoàn kiểm tra của Sở trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của 100% điểm thi, quyết tâm sẵn sàng điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.