Hà Nội tuyển khoảng 61% số học sinh vào lớp 10 công lập

Thông tin được nêu tại Hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở năm học 2023 - 2024; tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024 - 2025; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, sáng 16/4.

Năm học 2023 - 2024, thành phố Hà Nội có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Hiện các trường Trung học Phổ thông đã được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 -2025, tuyển 100% học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở vào học lớp 10, trong đó có khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông công lập.

Theo kế hoạch tuyển sinh của UBND thành phố Hà Nội, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6.

Về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 là xét tuyển theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Các trường ở Hà Nội sẽ tuyển 152.000 trẻ mầm non, 145.000 học sinh lớp 1 và 160.000 học sinh lớp 6. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 1 - 9/7; thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 - 18/7.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thời điểm này, thành phố đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, hoàn thiện hệ thống trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh và đã rà soát đầy đủ các đối tượng học sinh dự tuyển vào các cấp. Các quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành công tác điều tra số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, từng bước xây dựng phương án bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học mới và triển khai phân tuyến tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh…/.