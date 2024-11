Hàn Quốc chính thức ra mắt Viện An toàn AI

(Ngày Nay) - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, Viện An toàn trí tuệ nhân tạo (AI) của Hàn Quốc nằm ở thành phố Pangyo của tỉnh Gyeonggi, phía Nam thủ đô Seoul, đã chính thức mở cửa vào ngày 27/11 với mục đích ứng phó với nhiều rủi ro khác nhau liên quan đến công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Viện An toàn AI mới ra đời sau Hội nghị thượng đỉnh AI Seoul được tổ chức tháng 5 năm nay, nơi các nhà lãnh đạo từ Hàn Quốc, Anh và tám quốc gia khác thông qua tuyên bố chung về việc thúc đẩy AI an toàn, sáng tạo và toàn diện.

Viện An toàn AI sẽ đi đầu trong nghiên cứu của Hàn Quốc về những rủi ro liên quan đến AI, chẳng hạn như lạm dụng và mất quyền kiểm soát công nghệ, đồng thời đóng vai trò là trung tâm mạng lưới cho ngành công nghiệp, học viện và viện nghiên cứu về an toàn AI. Viện này sẽ tham gia vào mạng lưới các viện an toàn AI quốc tế để thúc đẩy các cuộc thảo luận toàn cầu về chương trình nghị sự.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, tổng cộng có 24 đơn vị, bao gồm các công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc như Naver, KT và Kakao, cũng như các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Seoul, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Đại học Hàn Quốc, là những thành viên ban đầu của liên minh. Ông Kim Myuhng Joo - Giáo sư an ninh thông tin thuộc Đại học Nữ sinh Seoul, được bổ nhiệm làm viện trưởng đầu tiên của Viện.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Giáo sư Kim Myuhng Joo cho biết, Viện An toàn AI sẽ đóng vai trò là tổ chức hỗ trợ các công ty AI của Hàn Quốc nhằm giảm thiểu các yếu tố rủi ro có thể cản trở các công ty tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu, thay vì hoạt động như một cơ quan quản lý.

Cũng trong buổi lễ, một nhóm công ty, trường đại học và viện nghiên cứu liên quan đến AI đã ký bản ghi nhớ (MOU) để cùng nghiên cứu, hoạch định chính sách và đánh giá mức độ an toàn của AI.

Chính phủ Hàn Quốc cũng vừa thông báo sẽ đầu tư 4.000 tỷ won (2,86 tỷ USD) để xây dựng một trung tâm điện toán trí tuệ nhân tạo quốc gia như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh của nước này trong lĩnh vực công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng.