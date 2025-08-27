Hành trình 80 năm vươn mình mạnh mẽ

(Ngày Nay) - Đêm 10/8, sân vận động Mỹ Đình như hóa thành một biển cờ đỏ sao vàng với chương trình ca nhạc “Tổ Quốc trong tim”. Hơn 50.000 con người - từ những bạn trẻ Gen Z đến các cựu chiến binh tóc đã bạc phơ - cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên khi hòa giọng trong nhiều nhạc phẩm, từ “Quốc ca” cho đến “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Những hình ảnh tuyệt đẹp khi hàng vạn trái tim cùng chung nhịp đập đó như minh chứng rằng Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới khi hội tụ cả sức mạnh vật chất lẫn tinh thần. Một đất nước vừa nâng niu, gìn giữ và trân trọng lịch sử với những giá trị biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu gây dựng, vừa hướng đến tương lai với nhiều hòa bão, khát khao.

Một đất nước đã sẵn sàng hành trang bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Những ngày đầu tháng Tám, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một cột mốc lịch sử: Chỉ số Vnindex không những chạm vùng đỉnh mọi thời đại từng thiết lập đầu năm 2022 mà còn vượt xa và vượt qua mốc 1.600 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Tính từ đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường có mức tăng ấn tượng nhất châu Á.

Đó không phải những con số tích cực duy nhất liên quan tới kinh tế - xã hội. Cuối tháng Bảy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về những kết quả đáng tự hào của Việt Nam trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhiều biến động trên toàn cầu thời gian qua. Theo đó, quy mô GDP Việt Nam từ 346 tỷ USD năm 2020 và xếp thứ 37 trên thế giới dự kiến sẽ tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025 - gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 thế giới và thứ tư trong khu vực ASEAN.

GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, chính thức vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Tổng Bí thư cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Để có được những thành tích tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh nhiều thách thức, Đảng và Nhà nước đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và đưa ra các định hướng phù hợp với thực tiện, tạo điều kiện cho đất nước và con người Việt Nam phát triển.

Bốn nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước đã được ban hành, bao gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đây được xem như “bộ tứ trụ cột” mang tính nền tảng về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến lên trong Kỷ nguyên mới. Không chỉ quan tâm sâu sát tới sự phát triển về kinh tế - xã hội, các cấp lãnh đạo còn đặc biệt chú ý tới đời sống tinh thần, thể hiện qua việc Quốc hội biểu quyết thông qua “Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035” với kinh phí lên đến 122.250 tỷ đồng.

Những thành tựu kinh tế - xã hội và tinh thần mà Việt Nam đạt được trong hơn nửa đầu năm 2025 không chỉ là những con số khô khan trên giấy tờ, mà còn là minh chứng sống động cho sự đồng lòng, quyết tâm của cả dân tộc. Từ những hình ảnh hàng vạn con người hòa ca những ca khúc ngợi ca đất nước, con người Việt Nam cho đến những nghị quyết mang tính bước ngoặt của Đảng và Nhà nước…, tất cả hội tụ nên một bức tranh toàn cảnh về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với sự tự tin và khát khao trong mỗi con người.

Năm 2025 là năm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Thách thức vẫn còn phía trước, từ những thay đổi về địa chính trị toàn cầu đến áp lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số, sự phát triển thần tốc của công nghệ trí tuệ nhân tạo… Việt Nam - một nền kinh tế đang phát triển - đứng trước bài toán khó: vừa phải duy trì vị thế trong dòng chảy toàn cầu, vừa phải giữ vững ổn định, bản sắc.

Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, cơ hội đang mở ra. Ngày càng có nhiều tập đoàn lớn tìm đến Việt Nam như một điểm đến an toàn và năng động, thuận lợi cho “đại bàng làm tổ”. Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Toyota, Nvidia, Boeing, Coca-Cola, Lego hay mới đây là SpaceX … đang ngày càng tăng cường sự hiện diện và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, khẳng định niềm tin vào tiềm năng của thị trường.

Những khó khăn, điểm nghẽn về thể chế đã từng bước được tháo gỡ, cơ sở hạ tầng trên toàn quốc đã và đang được phát triển, không gian phát triển được tạo điều kiện kiến tạo tối đa. Nhưng mọi thứ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi yếu tố con người. Từ lâu, tư tưởng “dân là gốc” đã khẳng định con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục đích của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh của quốc gia không chỉ nằm ở chính sách hay hạ tầng, mà trước hết ở tinh thần, trí tuệ, và sự nỗ lực của từng cá nhân..

Khoảnh khắc bước vào kỷ nguyên mới là thời điểm để mỗi công dân - đặc biệt là thế hệ trẻ - ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Kỷ nguyên mới đòi hỏi con người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn linh hoạt thích ứng với những biến đổi của thời cuộc, sẵn sàng học hỏi, sáng tạo không ngừng. Một quốc gia muốn vươn xa không thể chỉ dựa vào vài cá nhân kiệt xuất, mà cần một thế hệ đồng loạt “vươn mình”: từ nông thôn đến thành thị, từ người nông dân, công nhân cho đến doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ.

Khi mỗi cá nhân đều ý thức được trách nhiệm và vai trò của bản thân và khát khao vượt qua chính mình, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy tối đa. Khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm và nỗ lực, khát vọng vươn mình sẽ chẳng còn xa vời.

Chính mỗi người dân, từ làng quê tới thành thị, mọi miền Tổ quốc, sẽ thấy mình là một phần của bản hùng ca, cùng viết tiếp khúc nhạc tự hào cho một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.

