Thúc đẩy hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu

(Ngày Nay) - Ngày 8/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Hilde Solbakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam để trao đổi về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1971–2026).

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ Hilde Solbakken, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971), hợp tác hai nước đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Hilde Solbakken và Đại sứ quán Na Uy trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; nhất trí hai bên cần khai thác tối đa thế mạnh và nhu cầu của nhau, mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị - ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy (25/11/1971-25/11/2026), Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác hiệu quả giữa hai nước, hai dân tộc như sự kiện quảng bá văn hóa, ẩm thực, diễn đàn doanh nghiệp và hội thảo chuyên đề tại các thành phố lớn của cả hai bên.

Về hợp tác kinh tế, Thứ trưởng đề nghị Na Uy, với vai trò điều phối trong Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (khối EFTA-bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein), thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA trên tinh thần hài hòa lợi ích; đồng thời, khuyến khích các quỹ đầu tư và doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư vào Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)...

Phát biểu tại cuộc tiếp, Đại sứ Hilde Solbakken bày tỏ nhất trí với các đánh giá tích cực, phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương mà Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề xuất. Đại sứ khẳng định, Việt Nam có vai trò và vị thế rất quan trọng tại khu vực và Na Uy mong muốn đẩy mạnh hợp tác, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đại sứ mong muốn hai bên sớm tổ chức Tham vấn Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 10 tại Oslo và ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước.

Đại sứ Solbakken cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN – Na Uy; cùng giải quyết những thách thức toàn cầu, nắm bắt và tranh thủ những cơ hội hợp tác về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đại sứ Solbakken bày tỏ tin tưởng về tiến triển đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và EFTA trong năm nay, góp phần thúc đẩy thương mại – đầu tư song phương và liên khu vực.

Đại sứ cho biết đã có kế hoạch và sẽ tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai các hoạt động kỷ niệm 55 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy trong năm 2026.