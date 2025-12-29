Đến gần “chạm tay” vào di sản

(Ngày Nay) - Hơn 200.000 lượt khách tham gia trực tiếp; 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội; 40.000 lượt theo dõi các kênh truyền thông... Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 thực sự đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và khó quên về sắc màu văn hóa dân tộc, nguồn năng lượng sáng tạo “bùng nổ” trong các tiết mục của các nghệ nhân, nghệ sĩ cũng như sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng trong và ngoài nước.

Chương trình “Festival Thăng Long - Hà Nội 2025” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn được xác định là hoạt động thường niên của Thủ đô. Chương trình đã diễn ra thành công trong 16 ngày, từ ngày 1-16/11/2025. Chủ đề xuyên suốt của Festival là “Di sản - Kết nối - Thời đại”, một trục tam giác vững chắc dẫn dắt người xem qua hành trình từ cội nguồn đến khát vọng sáng tạo không ngừng.

Sân khấu khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra tối ngày 7/11/2025 tại Hoàng thành Thăng Long đã ngay lập tức khiến du khách trong và ngoài nước ngỡ ngàng trước sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Một điểm nhấn mang tính tiên phong được mở ra: Mô hình sân khấu 360 độ lần đầu tiên được triển khai tại Hà Nội với công suất biểu diễn cùng lúc 1.000 nghệ sĩ. Giữa lòng di sản Hoàng thành Thăng Long, biểu tượng Thăng Long Tứ Trấn được tái hiện hoành tráng trên sân khấu, với ánh sáng huyền ảo, hòa quyện trong từng đường đi bước nhảy của các nghệ sĩ. Tất cả tạo nên hiệu ứng vừa choáng ngợp vừa thiêng liêng, xúc động.

Để chạm tới chiều sâu lịch sử, Ban tổ chức đã chọn lọc những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, gắn liền mật thiết với sinh hoạt và lịch sử của Thăng Long – Hà Nội. Các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống như Xẩm, Chèo, Ả đào, Hát Văn cùng với Hát Văn Huế và Múa Chén được sử dụng để giúp khán giả cảm nhận rõ ràng nguồn cội, khẳng định di sản chính là căn cốt, là linh hồn của dân tộc.

Các nghệ nhân giữ vai trò hạt nhân trung tâm, trình diễn bản sắc nguyên trạng của các di sản và yếu tố nghệ thuật. Chương trình tái hiện lại rõ nét một số lễ hội, trò tích truyền thống như: Múa giảo long, Con đĩ đánh bồng, Kéo co ngồi, Đấu vật… Người dân Thủ đô khi đắm chìm trong các làn điệu Chèo, Xẩm, Ca Trù theo phong cách dân gian đương đại, lúc lại say sưa cùng tiết mục “Cô đôi thượng ngàn” đầy sắc màu huyền bí…

Tinh thần của hai chữ “thời đại” được truyền đạt đậm nét qua việc ứng dụng công nghệ đỉnh cao tại chương trình: Sân khấu 360 độ, công nghệ trình chiếu 3D Mapping, Hệ thống lập trình tự động, hệ thống Timecost đồng bộ hóa các tiết mục… Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ âm thanh Surround đã mang lại trải nghiệm đặc sắc và sống động cho khán giả.

Festival Thăng Long - Hà Nội được định hướng là hoạt động thường niên, quy mô lớn, với mục tiêu chiến lược không chỉ là sự kiện văn hóa mà là tạo ra những sản phẩm độc đáo của ngành công nghiệp văn hóa sau khi kết thúc. Điều đó đã được minh chứng qua chuỗi các hoạt động ấn tượng trải dài khắp Thủ đô: Lễ khai mạc ngày 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ bế mạc ngày 16/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình “Hội tụ di sản” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (từ ngày 1-9/11), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 (7-9/11), Chương trình “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” (ngày 8/11 và 16/11), cuối cùng là Lễ Kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi Kéo co được UNESCO ghi danh (ngày 15-16/11).

Festival chính là dịp để tôn vinh di sản của từng phường, xã Hà Nội. Từ Múa Bài Bông, Múa Bồng đến Hội Vật Cầu Thúy Lĩnh, từ rối nước đến rối que, rối cạn… tất cả đều được giới thiệu trong các hoạt động đặc sắc, mang lại cơ hội để các giá trị văn hóa địa phương được ghi nhận và lan tỏa. Những hoạt động như chương trình thời trang “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản”, hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”, hay các workshop thủ công truyền thống đã thu hút đông đảo người trẻ. Không chỉ tham quan, họ được trực tiếp tham gia, dấn thân, được “chạm tay” vào di sản, được trở thành người sáng tạo trong chính không gian di sản của Thủ đô.

Sau 16 ngày diễn ra sôi động, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại nhưng dư âm của những sắc màu văn hóa vẫn lắng đọng với tất cả các nghệ nhân, nghệ sĩ đã được tham gia chương trình cũng như du khách trong và ngoài nước. Không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, Festival đã thực sự trở thành chiếc cầu nối mang di sản nghìn năm trở lại với đời sống đương đại, khẳng định vị thế Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO và mở ra những chân trời mới cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Sau khi lễ hội kết thúc, Hà Nội định hướng duy trì các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại nhiều không gian di sản như phố cổ, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… Đây là bước chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện sang tư duy xây dựng hệ sinh thái sáng tạo - nơi di sản được sống, được tương tác và tạo giá trị liên tục. Cách làm này không chỉ giúp bảo tồn di sản hiệu quả hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế sáng tạo. Mỗi chương trình nghệ thuật, mỗi không gian trải nghiệm có thể trở thành sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo, góp phần tạo công ăn việc làm cho nghệ sĩ và cộng đồng, đồng thời thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Theo nhiều chuyên gia văn hóa, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là một trong những chuỗi sự kiện văn hóa trọng điểm của năm, hội tụ sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chính sự hiện diện ấy đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, nơi di sản Việt Nam được đối thoại bình đẳng với bạn bè năm châu.

Đây là dịp để Thành phố Hà Nội mời gọi nghệ sĩ, học giả, doanh nghiệp sáng tạo, các tổ chức và nhà tài trợ cùng chung tay để tạo nên một Festival mang tầm vóc quốc tế, nơi di sản và sáng tạo cùng thăng hoa, tạo nên những dấu ấn khó phai nhòa. Lâu dài hơn, du khách quốc tế - đối tượng trọng tâm trong chiến lược dài hạn khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội, của dân tộc Việt Nam sẽ trở thành những “đại sứ truyền thông” tự nhiên, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới. Những bức ảnh, thước phim mà họ chia sẻ trên mạng xã hội chính là những câu chuyện văn hóa sống động nhất, chân thật nhất về một Hà Nội hiền hòa, sâu sắc nhưng không kém phần hiện đại.

Công nghiệp văn hóa tại Hà Nội đang từng bước thay đổi chiếc áo mới, để mỗi không gian văn hóa không chỉ là điểm đến, mà là nơi gieo mầm cho những thế hệ “công dân sáng tạo” - lực lượng quan trọng nhất của công nghiệp văn hóa Hà Nội trong những thập niên tới.

