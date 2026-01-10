Tăng cường số hóa và chuyển đổi số trong bảo tồn di sản ở cố đô Huế

(Ngày Nay) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới được yêu cầu tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Huế là điểm đến có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách quốc tế
Huế là điểm đến có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách quốc tế

Trước những rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu khó lường thời gian qua, năm 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, số hóa và chuyển đổi số trong bảo tồn di sản.

Giữa bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, lãnh đạo địa phương yêu cầu Trung tâm đẩy mạnh số hóa tư liệu, bản vẽ, hình ảnh, hiện vật; xây dựng cơ sở dữ liệu di tích thống nhất; ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo, thực tế tăng cường nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản. Đây vừa là cách để bảo vệ di sản vừa là công cụ giáo dục, quảng bá và kết nối với bạn bè quốc tế.

Hiện, Trung tâm đã số hóa hơn 114.870 trang tài liệu; 7.830 cây xanh khu vực Đại Nội Huế và thảm xanh, mặt nước tại 13 điểm di tích; các di tích như Điện Thái Hòa, Lăng vua Gia Long, Hải Vân Quan; định danh số 108 cổ vật; triển khai 96 trạm tương tác du lịch thông minh tại 13 địa điểm di tích. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, hoạt động trải nghiệm thực tế ảo…

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đang tiếp tục tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản; số hóa cổ vật, tư liệu, tài liệu, công trình; ứng dụng công nghệ số vào định danh và triển lãm số cổ vật, bảng tương tác du lịch.

Trước đây, vé bán cho khách tham quan các di tích chủ yếu thực hiện trực tiếp. Song, nhờ ứng dụng công nghệ số, Trung tâm đã chuyển sang bán vé tham quan bằng hệ thống vé điện tử (3 ngôn ngữ Việt, Hàn, Anh); thanh toán quốc tế thông qua 36 ngân hàng và các ví điện tử, góp phần tăng thu hút khách.

Năm 2025, các di tích ở Huế thu hút trên 3,1 triệu lượt khách đến tham quan (tăng hơn 14%). Tổng doanh thu từ bán vé tham quan di tích ước đạt 473 tỷ đồng (tăng trên 12% so với năm 2024). Năm 2026, Trung tâm đặt mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu từ vé tham quan di tích đạt 480 tỷ đồng.

