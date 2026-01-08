Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai công tác của Chính phủ và chính quyền địa phương

Du lịch Việt Nam năm 2025: Dấu mốc bứt phá, khẳng định vị thế mới (Ngày Nay) - Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều, ngành Du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá ấn tượng cả về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế.

Venezuela trước tối hậu thư của Mỹ về việc cung cấp dầu cho Nga và Trung Quốc (Ngày Nay) - Với áp lực quân sự và trừng phạt kinh tế, Mỹ ép Venezuela phải chấp nhận hợp tác độc quyền dầu mỏ, nếu không muốn đối mặt nguy cơ suy sụp tài chính toàn diện.

Kazakhstan thúc đẩy cải cách từng bước gắn với ổn định phát triển (Ngày Nay) - Trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, Kazakhstan đang triển khai chương trình cải cách chính trị và quản trị nhà nước theo hướng tiến hóa, kết hợp điều chỉnh thể chế, phát triển nông thôn và chuyển đổi số, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm ổn định lâu dài.

Triển vọng thị trường bất động sản 2026: tăng nguồn cung, ổn định giá, lấy an sinh làm trụ cột (Ngày Nay) -Chia sẻ tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 8/1 tại Saigon Marina IFC, TS Nguyễn Văn Đính Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định: giá BĐS trong thời gian tới khó giảm song đã được kiểm soát và ổn định hơn do nguồn cung tăng mạnh cùng sự can thiệp và điều tiết hiệu quả của chính sách vĩ mô.

Vệt hương âm nhạc giữa thiên nhiên Hoà Bình: Khi các nghệ sĩ trẻ cùng tìm về bản ngã sáng tạo (Ngày Nay) - Trại sáng tác In The Air Jam đã quay lại với mùa 2, nơi nghệ sĩ lưu giữ những vệt hương của ký ức và âm nhạc, nơi mỗi dấu ấn cá nhân được hòa quyện thành bản hòa tấu giữa núi rừng Hòa Bình.

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME (Ngày Nay) - Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Hiệp hội UNESCO Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2025 (Ngày Nay) - Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội trong năm 2025 đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hòa bình hữu nghị của Thủ đô.

Khai mạc trưng bày "Ngựa về phố" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Ngày Nay) - Ngày 08/01, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hoạt động trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” đã chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra nhân dịp chào đón Tết Bính Ngọ 2026. Trưng bày giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hoá Tây Nguyên Đặng Minh Tâm; hoạ sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hoá khác.

Đường sách TP.HCM: 10 năm hành trình lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa tốt đẹp (Ngày Nay) - Ngày 8/1, Lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (2016 - 2026) được tổ chức với nhiều hình ảnh ý nghĩa khó quên, đánh dấu bước phát triển của một không gian văn hóa - tri thức đặc biệt của đô thị lớn nhất Việt Nam .