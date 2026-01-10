Bộ Y tế Tham vấn chính sách để sửa đổi Luật An toàn thực phẩm

(Ngày Nay) - Trên cơ sở các góp ý, Bộ Y tế sẽ tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung các nội dung chính sách, từ đó phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh dự thảo luật trình Chính phủ.
Tiến sỹ Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng An toàn thực phẩm, Bộ Y tế
Tiến sỹ Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Sau 15 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm đã đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước về thực phẩm, tuy nhiên một số quy định đã không còn phù hợp yêu cầu quản lý, gây ra một số vướng mắc, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Vì vậy, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Tiến sỹ Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tham vấn chính sách của dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) do Bộ Y tế tổ chức ngày 9/1 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo ông Thịnh, thực tiễn triển khai cho thấy một số quy định còn chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, một số quy định không còn bảo đảm tính khả thi trên thực tiễn hệ thống quản lý chưa kiểm soát được chất lượng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý, mô hình tổ chức, bộ máy về an toàn thực phẩm trên toàn quốc chưa tinh gọn, thống nhất, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Vẫn còn tình trạng sản xuất thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng với số lượng lớn gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Chính sách về hệ thống kiểm soát chất lượng, đặc biệt từ quy trình sản xuất đến lưu thông, phân phối sản phẩm cũng phải bổ sung nhằm nâng cao hệ thống thử nghiệm, đồng thời xem xét quy trình và đưa ra kết luận sản phẩm đạt hay kém chất lượng cũng như việc thực hiện thu hồi sản phẩm kém chất lượng một cách nhanh và kịp thời.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng chỉ ra một số điểm mới của dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, như giao quyền và trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức một cơ quan đầu mối để thực hiện hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, theo hướng tất cả các thủ tục hành chính sẽ được phân cấp phân quyền một cách tối đa để địa phương thực thi trách nhiệm được giao.

Đặc biệt, dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi sẽ có một chương về công tác hậu kiểm.

Tiến sỹ Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đề xuất trong quản lý thực phẩm phải quản lý rủi ro trên cơ sở các yếu tố nguy cơ đối với các nhóm thực phẩm. Việc quản lý này phụ thuộc vào mức độ rủi ro khác nhau. Khi đó, cơ quan chức năng sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm thực phẩm có yếu tố nguy cơ cao để quản lý từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu. Để thực hiện được việc này, đòi hỏi phải có một đầu mối mang tính thống nhất từ Trung ương trên cơ sở phân công, phân cấp, phân quyền đối với các cơ sở của địa phương.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu trong góp ý chính sách của Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Trên cơ sở các góp ý, Bộ Y tế sẽ tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung các nội dung chính sách, từ đó phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh dự thảo luật trình Chính phủ, dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XVI. Hồ sơ Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), gồm: 11 chương, 55 điều...

