Anh dành gần 300 triệu USD chuẩn bị triển khai quân tới Ukraine

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo Bộ Quốc phòng Anh, 200 triệu bảng Anh sẽ được đẩy nhanh giải ngân nhằm trang bị thêm khí tài mới cho các lực lượng vũ trang, bảo đảm sẵn sàng tham gia lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.
Anh dành gần 300 triệu USD chuẩn bị triển khai quân tới Ukraine.
Anh dành gần 300 triệu USD chuẩn bị triển khai quân tới Ukraine.

Ngày 9/1, Chính phủ Anh thông báo dành 200 triệu bảng Anh (khoảng 268 triệu USD) để chuẩn bị cho khả năng triển khai binh sỹ nước này tới Ukraine trong khuôn khổ một lực lượng “đa quốc gia,” nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản kinh phí trên sẽ được đẩy nhanh giải ngân nhằm trang bị thêm khí tài mới cho các lực lượng vũ trang, bảo đảm sẵn sàng tham gia lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Các hạng mục đầu tư bao gồm nâng cấp phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và năng lực phòng vệ trước thiết bị bay không người lái.

Thông báo được đưa ra sau khi Anh, Pháp và Ukraine hồi đầu tuần ký một tuyên bố bày tỏ ý định triển khai lực lượng trên lãnh thổ Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn - kế hoạch đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Nga cảnh báo mọi lực lượng nước ngoài hiện diện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu quân sự hợp pháp.”

Trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định London đang tăng tốc đầu tư cho công tác chuẩn bị, nhằm bảo đảm quân đội Anh sẵn sàng triển khai và giữ vai trò dẫn dắt trong lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Chính phủ Anh cũng cho biết Quốc hội nước này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu về quy mô lực lượng có thể được điều động trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Chính phủ Anh hiện đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, phù hợp với định hướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

PV
Chính phủ Anh Ukraine triển khai binh sĩ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ thiết bị giáo dục thông minh - VRobot sau khi được hoàn thện sẽ giúp học sinh hiểu biết về lập trình, có thể tự sáng tạo riêng cho mình. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN
Năm 2026 - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược
(Ngày Nay) - Năm 2026, Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tập trung xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) gia cho 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược với 11 nhóm ngành và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược.
Thúc đẩy hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu
Thúc đẩy hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Ngày 8/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Hilde Solbakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam để trao đổi về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1971–2026).
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2026
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2026
(Ngày Nay) - Ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.