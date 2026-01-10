Anh dành gần 300 triệu USD chuẩn bị triển khai quân tới Ukraine.

(Ngày Nay) - Theo Bộ Quốc phòng Anh, 200 triệu bảng Anh sẽ được đẩy nhanh giải ngân nhằm trang bị thêm khí tài mới cho các lực lượng vũ trang, bảo đảm sẵn sàng tham gia lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Ngày 9/1, Chính phủ Anh thông báo dành 200 triệu bảng Anh (khoảng 268 triệu USD) để chuẩn bị cho khả năng triển khai binh sỹ nước này tới Ukraine trong khuôn khổ một lực lượng “đa quốc gia,” nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các hạng mục đầu tư bao gồm nâng cấp phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và năng lực phòng vệ trước thiết bị bay không người lái.

Thông báo được đưa ra sau khi Anh, Pháp và Ukraine hồi đầu tuần ký một tuyên bố bày tỏ ý định triển khai lực lượng trên lãnh thổ Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn - kế hoạch đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Nga cảnh báo mọi lực lượng nước ngoài hiện diện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu quân sự hợp pháp.”

Trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định London đang tăng tốc đầu tư cho công tác chuẩn bị, nhằm bảo đảm quân đội Anh sẵn sàng triển khai và giữ vai trò dẫn dắt trong lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Chính phủ Anh cũng cho biết Quốc hội nước này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu về quy mô lực lượng có thể được điều động trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Chính phủ Anh hiện đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, phù hợp với định hướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).