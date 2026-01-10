Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung Quốc

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc

Chiều tối 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Đánh giá cao Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương thời gian qua đã tham gia vào các dự án hạ tầng quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất của Tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới; đề nghị Tập đoàn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam bằng các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quy hoạch với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển, trong đó có dự án tàu điện ngầm từ Sân bay Tân Sơn Nhất tới Sân bay Long Thành.

Về phần mình, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, gồm dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/5/2025; dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/8/2025; dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, khởi công ngày 19/12/2025.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án nêu trên, ông Nghiêm Giới Hòa cũng trình bày kế hoạch hợp tác của Tập đoàn tại Việt Nam thời gian tới; bày tỏ mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.

