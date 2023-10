Học viện Báo chí và Tuyên truyền tung ra MV 'Starry Night' đón chào sinh viên mới

(Ngày Nay) - Ngày 22/10, MV viral “Starry Night” nằm trong chuỗi hoạt động sự kiện chào tân sinh viên Fire Up 2023: Stellarous của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức ra mắt trên nền tảng Facebook. MV ca nhạc kể lại hành trình khám phá chính mình của các tân sinh viên tại trường Báo.

Ban tổ chức Fire Up 2023: Stellarous đã đăng tải video ca nhạc mang tên “Starry Night” (Đêm đầy sao) như một món quà gửi tặng các tân sinh viên. Mang tinh thần của chủ đề năm nay là khám phá “thế giới ánh sáng huyền bí”, MV đã góp phần cổ vũ tinh thần các bạn tân sinh viên K43 sẵn sàng bước vào cuộc hành trình tại Viện Báo chí và chinh phục những mục tiêu đầu tiên tại Học viện.

Lời bài hát chứa đựng sự tinh nghịch của sinh viên trường Báo: “Anh là boy lương thiện học đa phương tiện /Luôn luôn hiểu em ở mọi đa phương diện/ Em bảo là em cần người tinh tế/ Truyền thông đại chúng bọn anh luôn luôn chín nghề/ Anh vẫn nét như là báo ảnh/ Nên em thích để lại mùi hương trên áo anh/ Báo in bọn anh thì lại quá chảnh/ Tinh hoa hội tụ trên từng trên từng trang giấy bon anh quá bảnh”. Chính những lời ca này đã làm MV trở nên thân thuộc đối với tất cả các bạn sinh viên và thu hút được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, MV viral đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực, bạn Phương Ly - tân sinh viên K43 chia sẻ: “MV thật sự rất thú vị, giúp mình kiên định hơn với con đường đã chọn, cũng như hiểu thêm và yêu Viện Báo chí hơn. Mình tin Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong 4 năm thanh xuân của mình”.

Fire Up là sự kiện chào tân sinh viên thường niên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình chào tân sinh viên Fire Up 2023: Stellarus hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị hơn nữa cho các bạn trong thời gian tới. Đặc biệt là đêm nhạc hội bùng nổ được tổ chức vào ngày 29/10 tại hội trường C của học viện.