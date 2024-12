Ca sĩ Tuấn Hiệp: Người lính hát tình ca

(Ngày Nay) - Lúc 14g hôm nay, 19/12, ca sĩ Tuấn Hiệp cùng các cộng sự ra mắt album - đĩa than "Như gió heo may" đến với báo giới, các bạn bè nghệ sĩ và giới mộ điệu tại 1C, phố Tông Đản, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nhắc đến ca sĩ Tuấn Hiệp, đồng nghiệp nhớ đến anh từng là một người lính với 11 năm phục vụ trong quân đội, công tác ở Nhà hát Quân đội. Hiện nay, Tuấn Hiệp vẫn mang tác phong người lính, bằng chất giọng của mình đã hát tình ca để chinh phục nhiều hơn nữa trái tim người yêu nhạc.

Như gió heo may là một tuyển tập những tình khúc vượt thời gian, với âm hưởng lãng mạn, trữ tình, đặc biệt phù hợp với giọng hát trầm, dày, rất tình cảm của Tuấn Hiệp. Giọng hát Tuấn Hiệp vẫn hay được những người trong giới hi-end (hay còn gọi là các audiophile) gọi vui là “giọng hát thử loa”.

Trước đây, Tuấn Hiệp đã phát hành 11 album rất được yêu thích, như: Bơ vơ, Tình khúc Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Tình khúc Phú Quang – Hà Nội run run heo may, Acoustic - Kẻ đau tình… Với đĩa than Như gió heo may lần này, tất cả những lợi thế và sự biểu cảm trong giọng hát Tuấn Hiệp được thể hiện một cách triệt để, trọn vẹn qua những bài hát đã trở thành ký ức, thành kỷ niệm của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Các bài hát được Tuấn Hiệp thu âm trực tiếp cùng ban nhạc tại phòng thu của TVT Music tại Mỹ - một phòng thu được rất nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam và hải ngoại tin tưởng thực hiện các album của mình. Trên một nền hòa âm acoustic nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế, Tuấn Hiệp được thả hồn mình vào những bài hát mà anh đã có nhiều năm nghiền ngẫm cũng như thể hiện trên nhiều sân khấu khác nhau. Tuấn Hiệp đã “sống” trong bài hát, thể hiện những câu chuyện tình từ đó như thể đó là chuyện của chính mình.

Khả năng hóa thân của Tuấn Hiệp tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa chất giọng của anh với ban nhạc. Các bài hát trong đĩa nhạc này đều rất quen thuộc với công chúng từ nhiều thập niên qua, nay được nhạc sĩ Quốc Vũ hòa âm theo những phong cách gần với thị hiếu của giới nghe nhạc hi-end như free-jazz, smooth jazz, bossa nova… tạo ra một không gian phiêu lãng, bồng bềnh, để Tuấn Hiệp có thể thả hồn mình bằng cách hát đặc trưng mang chất lãng tử.

Các bài hát trong đĩa than Như gió heo may được sắp xếp theo chủ ý diễn tả một hành trình của người nghệ sĩ, ít nhiều gắn với những trải nghiệm thực tế của chính ca sĩ Tuấn Hiệp. Phần đầu của album (Mặt A của đĩa than) khởi đầu từ Nỗi lòng người đi– nhạc Anh Bằng, qua những trăn trở trong tình yêu (Chỉ chừng đó thôi– nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên, Tình yêu đến trong giã từ - nhạc Nguyễn Ánh 9), khép lại bằng Hà Nội ngày tháng cũ – nhạc Song Ngọc, như một liên tưởng về sự chia tay Hà Nội, nơi đã chắp cánh cho tiếng hát Tuấn Hiệp từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp ca hát.

Phần 2 (Mặt B đĩa than) diễn tả những bước đường phiêu du của người nghệ sĩ tới những miền đất mới (Paris có gì lạ không em - nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa), cùng những nỗi niềm riêng trong cuộc đời (Tương tư 4 - nhạc Mặc Thế Nhân, Bài không tên cuối cùng - nhạc Vũ Thành An) và khép lại bằng ca khúc kinh điển về nỗi lòng của người nghệ sĩ - Cô đơn (nhạc Nguyễn Ánh 9). Album có 2 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cũng là một sự tri ân đặc biệt của Tuấn Hiệp dành cho người nhạc sĩ có nhiều kỷ niệm và sự gắn bó với anh trong giai đoạn Tuấn Hiệp chuyển sang hát dòng nhạc tình ca bất hủ.

Với những trải nghiệm trong cuộc sống và sự già dặn, chín muồi trong tiếng hát, cùng quá trình sản xuất album đầy công phu, Tuấn Hiệp đã có một sản phẩm âm nhạc xứng đáng nhất cho tiếng hát của mình, một giọng hát ngày càng “gây nghiện” cho người nghe. Album Như gió heo may ngay từ khi công bố phát hành đã có số lượng đặt mua trước rất khả quan cả trong nước và hải ngoại, đánh dấu một sự hợp tác thành công của Tuấn Hiệp và TVT Music.

Các nghệ sĩ trong ban nhạc thu âm cùng Tuấn Hiệp đến từ các quốc gia Việt Nam, Mỹ, Đức. Trong đó, nhạc sĩ Vincent Nguyễn - tức Nguyễn Công Phương Nam (piano) là tên tuổi nổi bật được biết đến nhiều trong và ngoài nước. Anh là nghệ sĩ piano/keyboard của Dàn nhạc Jazz Quân đội Đức (Die Big Band der Bundeswehr), đã tham gia soạn nhạc cho nhiều phim tài liệu, phim truyện, quảng cáo tại nhiều quốc gia. Anh cũng đã sản xuất âm nhạc, hòa âm cho một số album ấn tượng tại thị trường nhạc Việt, như: Trăng và em – Jazzy Dạ Lam, Li ti – Tùng Dương, Requiem - Đức Tuấn, Unmakeup – Đoan Trang… Hiện anh cộng tác thường xuyên với TVT Music sản xuất nhiều album, và thực hiện thu âm các dự án âm nhạc audiophile.

Đĩa nhạc Như gió heo may được thực hiện mastering trên máy Studer A80 1/2 inch, trên băng tape, và được thực hiện khâu cắt vinyl trực tiếp từ băng master, theo tiểu chuẩn các album audiophile của thế giới. Đĩa vinyl được sản xuất tại một trong những nhà máy sản xuất đĩa hàng đầu thế giới đặt tại Los Angeles, theo đúng chuẩn audiophile 180Gram.

Như gió heo may được hai nhà phát hành đĩa có tên tuổi trong giới nghe nhạc Hi-End phân phối tại Việt Nam là Audio Space (TPHCM) và Trần Đức’s Store (Hà Nội). TVT Music phát hành tại Mỹ.