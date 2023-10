'Notes on Heartbeat' - Những thước phim trong trẻo của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(Ngày Nay) - Tối ngày 11/10, bộ ảnh viral “Notes On Heartbeat” nằm trong khuôn khổ sự kiện chào tân sinh viên “FPS 2023 – Healing Era” của Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức được lên sóng. Ngay khi ra mắt, bộ ảnh đã thu hút được nhiều sự chú ý của các bạn sinh viên.

“FPS 2023 – Healing Era” là sự kiện chào tân sinh viên thường niên được Liên chi đoàn khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Trải qua 8 mùa sự kiện thành công, “FPS” đã trở thành hoạt động không thể thiếu của sinh viên trường báo với nhiều hoạt động đồng hành thú vị và hấp dẫn.

Ra đời với sự đầu tư và tâm huyết của Ban tổ chức, bộ ảnh “Notes On Heartbeat” được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Đào Đức chứa đựng những cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn của những bạn trẻ khi chập chững bước vào môi trường mới đang loay hoay đi tìm hiểu và lắng nghe trái tim mình.

Lấy cảm hứng từ chủ đề sự kiện “Healing Era” (tạm dịch: kỷ nguyên chữa lành), bộ ảnh “Notes On Heartbeat” (tạm dịch: Những ghi chú về nhịp đập trái tim) đã mang đến cho các bạn tân sinh viên một không gian chữa lành hiệu quả qua việc thấu hiểu những cảm xúc ẩn kín sâu trong tâm hồn. Giá trị cốt lõi của bộ ảnh “Notes On Heartbeat” là truyền tải thông điệp về việc hiểu rõ bản thân, chấp nhận những thiếu sót trong cuộc sống, yêu thương những phần "dang dở" của để có thể tự do sống đúng với tuổi xuân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bộ ảnh ra mắt thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn tân sinh viên. Minh Trang, lớp Truyền hình K43 chia sẻ: “Mình rất thích bộ ảnh viral của sự kiện năm nay. Mình tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật trong bức hình, và hơn hết là sự thoải mái và trong lành mà bộ ảnh mang lại”.

“FPS 2023 – Healing Era” đang tiến rất gần đến chặng cuối. Với sứ mệnh chào đón những tân sinh viên của Khoa Chính trị học bước vào “kỷ nguyên chữa lành” Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bộ ảnh “Notes On Heartbeat” là một trong những món quà đặc biệt gửi đến các bạn tân sinh viên trước hành trình dài phía trước.

Hãy cùng Ngày Nay chiêm ngưỡng sức sáng tạo của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền: