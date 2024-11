Imperia Signature Cổ Loa: Dấu ấn cho hành trình thập kỷ của MIK Group

(Ngày Nay) - “Chắt lọc” tinh hoa trong thiết kế, quy hoạch và tiêu chuẩn bàn giao hạng sang, sự hiện diện của The Continental – dự án đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Signature Cổ Loa, đánh dấu bước chuyển mình của nhà phát triển bất động sản MIK Group sau 10 năm tạo dựng dòng thương hiệu Imperia.

Imperia Signature Cổ Loa: Phiên bản cao cấp nhất của dòng Imperia

Kể từ khi tham gia vào thị trường bất động sản, MIK Group dành nhiều tâm huyết, tiềm lực và tài lực để phát triển dòng sản phẩm Imperia, không chỉ đẹp về thiết kế mà còn sở hữu chất lượng vượt trội. Trên chặng đường 10 năm qua, Imperia không chỉ dừng lại là cái tên mà trở thành biểu tượng của sự đổi mới và đẳng cấp, thể hiện cam kết của MIK Group trong việc kiến tạo không gian sống lý tưởng cho khách hàng.

Đến thời điểm hiện tại, MIK Group tiếp tục nâng cấp dòng Imperia bằng động thái công bố ra thị trường dòng căn hộ Imperia Signature – phiên bản cao cấp nhất thuộc thương hiệu Imperia. Theo đó, Imperia Signature sẽ tích hợp tiêu chuẩn khắt khe về vị trí, quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc.

Theo MIK Group, các dự án Imperia Signature sở hữu vị trí chiến lược quan trọng và nằm trên các trục phát triển mới, nơi kết nối trung tâm và thuận tiện cho mọi hoạt động sống. Đây là những vị trí hiếm hoi, mang giá trị đặc biệt và độc nhất, không thể bị thay thế.

Dòng sản phẩm của Imperia Signature đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng quy hoạch đô thị đẳng cấp với quy mô lớn, đảm bảo không gian sống tiện nghi và chất lượng cao. Các dự án được thiết kế với mật độ dân cư thấp, tạo ra một không gian yên bình, trong lành và thư thái cho cư dân. Mỗi dự án đều sở hữu những điểm nhấn kiến trúc đột phá, góp phần định hình một mô hình đô thị tiên tiến và độc đáo.

Thiết kế kiến trúc trong dòng Imperia Signature sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao cấp về chiều cao, cấu trúc, chức năng và tỷ lệ kiến trúc. Mỗi dự án là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mang đến không gian sống tiện nghi và sang trọng, đồng thời khẳng định phong cách sống thời thượng của chủ nhân sở hữu.

Imperia Signature Cổ Loa sẽ là dự án đầu tiên của MIK Group trong dòng Imperia Siganture. Đây cũng là dấu mốc khởi đầu cho sự chuyển mình của MIK Group cho hành trình 10 năm trưởng thành nỗ lực kiến tạo những chuẩn mực sống mới, nâng tầm giá trị bất động sản Việt Nam.

The Continental: Khác biệt tạo nên đẳng cấp

The Continental sẽ là phân khu đầu tiên thuộc dự án Imperia Signature Cổ Loa, nằm trong bộ sưu tập Imperia Signature của nhà phát triển bất động sản MIK Group được tung ra thị trường. Lấy cảm hứng từ chuẩn mực sống toàn cầu với tòa tháp căn hộ khách sạn hạng sang kết hợp với bản sắc địa phương, The Continental không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa kỳ vọng của khách hàng về không gian sống.

Tọa lạc ngay “cửa ngõ toàn cầu”, trên trục lõi phát triển của thành phố mới Đông Bắc – Hà Nội, trung tâm của đại đô thị Vinhomes Global Gate, The Continental sở hữu vị trí siêu kết nối với hàng loạt tiện ích cao cấp trong và ngoài “thành phố quốc tế sầm uất”.

Dựa trên lợi thế vàng đó, The Continental quy hoạch theo mô hình Inter City Hub, mang đúng nghĩa kết nối và quốc tế. Inter City Hub đang dần định hình thị trường bất động sản Hà Nội khi trên thế giới, mô hình này tạo ra động lực tăng trưởng vượt bậc cho khu vực.

Xét về The Continental, phân khu này hội tụ đủ đầy yếu tố “hạt nhân” kết nối khi cách Tây Hồ Tây chỉ 10 phút và sân bay Nội Bài 15 phút di chuyển, đảm bảo sự liên kết hoàn hảo từ dự án đến trung tâm thành phố, các khu vực trọng yếu cũng như với điểm cầu giao thương với quốc tế.

Theo ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc MIK Group cho hay: “Không chỉ dừng ở ý nghĩa của không gian sống lý tưởng, The Continental nói riêng và Imperia Signature Cổ Loa nói chung còn là biểu tượng của một phong cách sống của thế hệ công dân toàn cầu – những người thích sống nhiều nơi và muốn đón nhận nhiều trải nghiệm. Họ còn là những người có đủ điều kiện tài chính để sở hữu căn biệt thự nhưng vẫn chuộng không gian sống trong căn hộ cao cấp. Họ là thế hệ “thích xê dịch”, sẵn sàng trải nghiệm trong không gian sống mới”.

Vị này nhấn mạnh, sự “khác biệt” của The Continental cũng chính là điểm nổi bật của dòng sản phẩm Imperia Signature. So với các sản phẩm thuộc thương hiệu Imperia trước đó, Imperia Signature, mà điển hình là The Continental thể hiện rõ nét sự nâng cấp toàn diện về cả thiết kế, tiện ích bàn giao và giá trị cộng đồng.

Imperia Signature Cổ Loa với sản phẩm đầu tiên The Continental tiếp tục mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của thương hiệu Imperia, khẳng định đẳng cấp và tầm nhìn của MIK Group trong việc tạo ra những không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng.