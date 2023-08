Khách du lịch tới Hà Nội tăng 23,1% so với cùng kỳ

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 382.900 lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,7% so với tháng 7; khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 10% so với tháng 7. Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8.070 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 3,8% so với tháng 7.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 16,9 triệu lượt khách, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61.600 tỷ đồng, tăng 63,1% với cùng kỳ năm trước. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 61,4%, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Sở và các đơn vị liên quan hiện đang xúc tiến chuẩn bị Lễ hội Thu Hà Nội với chủ đề "Thu Hà Nội - Đến để yêu" diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận cùng một số quận, huyện trên địa bàn Thủ đô nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hóa, du lịch đến với du khách. Sự kiện này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm thương hiệu cho du lịch Hà Nội vào mùa cao điểm đón khách quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội - đơn vị được UBND TP. Hà Nội giao chủ trì thực hiện lễ hội cho biết, Lễ hội Mùa thu Hà Nội năm 2023 sẽ giới thiệu 150 gian hàng, chia thành các khu vực bố trí dọc phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và khu vực nhà Bát Giác. Trong đó, sẽ có khu vực giới thiệu các sản phẩm du lịch, điểm đến; không gian "Sắc hoa mùa thu" "Vườn ánh sáng" bằng sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, "Quà tặng mùa thu"... Điểm nhấn của lễ hội lần này là các sản phẩm làng nghề truyền thống, trong đó, các sản phẩm làng nghề của Hà Nội sẽ được nhận diện thương hiệu rõ hơn để du khách làm quà tặng.

Bên cạnh các gian hàng, Lễ hội Mùa thu Hà Nội còn có chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hấp dẫn như: tổ chức đám cưới xưa và nay tại sân khấu và phố Đinh Tiên Hoàng; hoạt động dân vũ, khiêu vũ thể thao; trình diễn thời trang áo dài; hoạt động diễu hành của thiếu nhi, triển lãm tranh thiếu nhi; diễu hành xích lô du lịch, xe đạp, xe buýt 2 tầng trên các con phố Hà Nội. Ngoài ra, tại Festival còn có triển lãm ảnh "Sắc thu Hà Nội"...

Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch Hà Nội, địa chỉ ẩm thực, mua sắm nổi tiếng của Thủ đô sẽ có hoạt động hưởng ứng, đồng hành và quảng bá sự kiện này.

Từ nay đến cuối năm, Sở Du lịch Hà Nội chỉ đạo, và khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, các cơ sở dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào thế mạnh của Thành phố như Du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tổ chức các chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội và các địa phương như các tỉnh Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng...; tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023 (tháng 9/2023), Festival Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 (tháng 10/2023) và chuỗi các hoạt động chuyên đề sản phấm du lịch thế thao, vui chơi giải trí Hà Nội và du lịch sinh thái Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ phối hợp Cục Du lịch quốc gia, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quảng bá sản phẩm du lịch Hà Nội tại Hội chợ du lịch TOPRESA tại Paris, Pháp; Hội chợ du lịch Thế giới (WTM) tại London, Anh...

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.