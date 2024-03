Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh nam sinh lớp 8 ở Long Biên (Hà Nội)​

(Ngày Nay) - Tối 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008; trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối 27/3.