Kỳ vọng khách quốc tế sẽ tăng trưởng đột phá nửa cuối năm 2024

(Ngày Nay) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số khách quốc tế đạt hơn 8,8 triệu lượt và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019, khi chưa có dịch COVID-19.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu rõ, nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, cao hơn so với cùng kỳ trước dịch COVID-19. Cùng với động lực từ chính sách thị thực thông thoáng, Cục Du lịch Quốc gia kỳ vọng nửa sau năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá. Ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón từ 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Nước ta đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa và thấp điểm du lịch quốc tế. Nhưng lượng khách quốc tế trong tháng 6/2024 này vẫn cao hơn 5,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch quốc tế.

Theo thống kê, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 với 2,2 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với đạt 1,8 triệu lượt (chiếm 21,4%). Riêng hai thị trường này đóng góp 47,2% tổng số khách quốc tế đến trong 6 tháng qua. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản và Malaysia.

Trong 6 tháng đầu năm, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính cho sự phục hồi lượng khách quốc tế. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc tăng 229,4% so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt.

Đáng chú ý, các thị trường ở châu Âu đều tăng trưởng sôi động, nhất là những thị trường chính như Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Nga... Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày. Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Australia và Ấn Độ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế từ các khu vực đã cao vượt so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượng khách từ châu Đại dương đạt mức 119% so với cùng kỳ năm 2019; châu Á đạt 106%, châu Mỹ đạt 103%. Châu Âu gần phục hồi hoàn toàn với 92%. Ở Nam Á, đáng chú ý, thị trường tiềm năng Ấn Độ tăng trưởng đột phá, đạt mức 312% so với trước dịch; tương tự là Campuchia đạt mức 396%. Ở Đông Bắc Á, thị trường lớn Hàn Quốc phục hồi tốt, đạt 110%. Tuy nhiên, Trung Quốc mới chỉ phục hồi ở mức 76%, Nhật Bản ở mức 74%...

Khách nội địa trong 6 tháng đầu năm đạt 66,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 436,5 nghìn tỷ đồng. Thị trường du lịch nội địa đang vào mùa cao điểm, ngay từ tháng 4/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động chương trình kích cầu “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”. Từ đó, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã tung ra các gói sản phẩm hấp dẫn, tổ chức sự kiện, lễ hội sôi động để thu hút khách. Do vậy lượng khách nội địa đang tăng nhanh qua từng tháng.