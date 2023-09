Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Vlasta – Sầm Sơn

Tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản Thanh Hóa

Vốn được đánh giá là thị trường bất động sản tiềm năng và có dư địa phát triển ở miền Bắc những năm gần đây, Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng là nơi được nhiều chủ đầu tư bất động sản “chọn mặt gửi vàng”, đặt những đại dự án trọng điểm.

Sự xuất hiện đồng thời của các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm tại Sầm Sơn với định hướng du lịch cao cấp, du lịch bốn mùa.

Tại lễ ký kết, ông Bùi Trần Đức Thái – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DLH Lan Hạ chia sẻ: “Từ khi ra mắt thị trường vào năm 2022, tổ hợp đô thị biển Vlasta – Sầm Sơn đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ những ưu thế về vị trí, pháp lý và uy tín của đơn vị phát triển dự án. Mang thương hiệu Vlasta của Văn Phú – Invest, Vlasta – Sầm Sơn mang đến những giá trị khác biệt, tiên phong kiến tạo những sản phẩm mặt biển, mang lại giá trị đầu tư hấp dẫn”.

Tại sự kiện, đại diện công ty Lan Hạ cũng công bố chính sách bán hàng và những quà tặng hấp dẫn dành để tri ân sự quan tâm, ủng hộ của các nhà đầu tư đối với dự án Vlasta – Sầm Sơn.

“Từ kinh nghiệm đã tham gia phân phối dự án từ giai đoạn 1, tôi tin tưởng rằng với việc mở bán tại thời điểm này, Vlasta – Sầm Sơn sẽ tạo ra một cú hích đối với thị trường bất động sản xứ Thanh. Với nguồn cung các sản phẩm có pháp lý minh bạch hạn chế như hiện nay, cơ hội sở hữu lâu dài một sản phẩm mặt biển như Vlasta – Sầm Sơn là điều các nhà đầu tư kinh nghiệm đang mong chờ. Ngoài ra, việc sản phẩm đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào kinh doanh là phương án tái tạo dòng tiền hấp dẫn, an toàn đối với gia chủ” - Ông Cao Minh Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Mland Pro chia sẻ.

Tổ hợp đô thị biển Vlasta – Sầm Sơn: “Thiên đường nghỉ dưỡng Bắc Bộ”

Từ thời Pháp thuộc thế kỷ 19, Sầm Sơn vốn đã mệnh danh là “Thiên đường nghỉ dưỡng Bắc Bộ” bởi nơi đây sở hữu phong cảnh sông hồ, núi non, bãi biển hữu tình. Khai thác vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng kết hợp với định hướng phát triển du lịch cao cấp, du lịch 4 mùa của tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn được hiện thực hóa khi nơi đây đang “thay da đổi thịt” từng ngày.

Theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn trong giai đoạn 2021 - 2023, thành phố nhỏ nhất cả nước này đã đón được gần 14 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt gần 25.000 tỷ đồng. Trong đó chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Sầm Sơn đã đón khoảng 5,3 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt hơn 9.160 tỷ đồng.

Điều này đã góp phần quan trọng để Thanh Hóa giữ vị trí thứ 4 của cả nước về số lượng lượt khách và doanh thu từ du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023. Những con số trên góp phần khẳng định sức hấp dẫn về du lịch của Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung tại khu vực Bắc Bộ.

Nằm ở vùng biển nam Sầm Sơn thơ mộng – nơi chưa có dấu vết của sự khai thác du lịch ồ ạt, bãi biển gần 1km ở tổ hợp đô thị biển Vlasta – Sầm Sơn vẫn còn vẹn nguyên vẻ đẹp ban sơ của một “thiên đường nghỉ dưỡng” đã hơn trăm năm tuổi.

Sau khi được nhận bàn giao vào tháng 4 vừa qua, nhiều gia chủ tại Vlasta –Sầm Sơn đã khẩn trương tiến hành hoàn thiện nội thất các sản phẩm biệt thự và shophouse, sẵn sàng tổ chức kinh doanh thương mại và dịch vụ lưu trú đón mùa du lịch 2024.

Sự rộn ràng của một điểm đến mới tại Thanh Hóa đã ngày càng rõ ràng tại Vlasta – Sầm Sơn và điều này cũng góp phần hòa nhịp sự phục hồi của thị trường bất động sản miền Bắc cuối năm 2023.

