Thị trường làm đẹp cuối năm - Bài 4: Ớn lạnh dịch vụ tiêm môi bằng máu của chân mày phong thuỷ Viên Viên

Đang bị đình chỉ vẫn cung cấp dịch vụ xâm lấn

Tháng 9/2024, Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Đan Vi, chủ hộ kinh doanh Chân mày phong thủy Viên Viên (địa chỉ 284 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10) do có hành vi vi phạm gồm:

Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; xăm phun thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện hoặc chuyên khoa thẩm mỹ. Nhân viên của chân mày phong thủy Viên Viên cũng bị xử phạt vi phạm do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng và chỉ được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tổng hợp hồ sơ, tài liệu do người dân cung cấp, chuyển đến cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo nội dung phản ánh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thận trọng trước những thông tin quảng cáo có nội dung “thay tướng đổi vận, giúp cải thiện vận may, tài lộc”, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng, công nghệ hiện đại cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn… của các cơ sở chân mày phong thủy, tránh tình trạng sa vào hoạt động mê tín dị đoan, có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Hiện chưa hết thời gian đình chỉ hoạt động nhưng doanh nghiệp chân mày phong thuỷ Viên Viên vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ xâm lấn trái phép trở lại. Từ thông tin của người dân, trong vai khách hàng chúng tôi đến chân mày phong thuỷ Viên Viên để ghi nhận hoạt động của cơ sở này.

Tại lầu 1, nữ nhân viên tư vấn và báo giá cho chúng tôi dịch vụ mở cung chân mày. Theo đó, nếu chúng tôi sử dụng gói mở “full cung” thì sẽ được tặng dịch vụ mở cung môi. “Chân mày của chị ở nơi khác phải xoá nhiều lần nhưng ở đây sử dụng loại dung dịch đặc biệt của nước ngoài độc quyền, hút xong làm luôn, sau khi chị đóng tiền thì cô Viên sẽ trực tiếp đo vẽ cho mình, cô cũng sẽ xem tử vi và hỗ trợ công việc cho chị trong cả năm”- nữ nhân viên tư vấn.

Về môi, nữ nhân viên vạch khẩu trang đang đeo ra cho chúng tôi xem qua môi và tai của mình, khi thấy chúng tôi khen rối rít, cô liền giới thiệu về kỹ thuật độc lạ của chân mày phong thuỷ Viên Viên đó là tiêm máu vào môi và tai. Cụ thể, theo tư vấn, sau khi dùng kim tiêm hút máu từ tĩnh mạch khách hàng, máu sẽ được đem đi quay li tâm, tách huyết tương giàu tiểu cầu tự thân PRP rồi tiêm vào môi, tai… “Máu sau khi tách chiết thì sẽ ra tế bào gốc và collagen. Nếu mình tiêm tế bào gốc thì giá 100 triệu, collagen thì 70 triệu”. “Collagen ở đâu ra?”- chúng tôi thắc mắc. “Máu sau khi xử lý thì ra 2 loại là collagen và tế bào gốc, chị muốn lấy cái nào tiêm thì bác sẽ tiêm cái đó cho chị”- nữ nhân viên nói.

Chúng tôi tỏ vẻ muốn về nhà suy nghĩ thêm thì lúc này nữ nhân viên nói sẽ ưu tiên cho gặp cô Viên để xem qua tử vi một chút và dặn chúng tôi yên tâm là việc này hoàn toàn không mất tiền. Dắt chúng tôi qua một căn phòng khác, một người phụ nữ được giới thiệu là cô Viên đang ngồi tư vấn cho nữ khách hàng, đến lượt mình chúng tôi ngồi xuống nhưng chỉ vừa nói được dăm đôi câu thì một nữ nhân viên khác xuất hiện và gợi ý việc phải đóng tiền làm dịch vụ thì mới được cô Viên xem tiếp. Theo nữ nhân viên này, chúng tôi có 1,5 triệu hay 1 triệu thì cứ đưa, có bao nhiêu đưa trước bấy nhiêu. Nhận thấy tình hình sắp căng thẳng, chúng tôi đứng dậy chạy ra cửa, lúc này 2 nữ nhân viên đi theo. “Ở đây có phải xem bói đâu mà muốn xem là xem, ở đây không phải xem bói nhé…”- nữ nhân viên hùng hổ. Chúng tôi không nói gì vội vàng bước xuống cầu thang rồi đi nhanh ra khỏi cơ sở.

Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như - Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 14/10 Sở Y tế đã tiếp nhận đơn của công dân tố cáo Hộ kinh doanh Chân mày phong thủy Viên Viên (Chân mày phong thủy Viên Viên ở địa chỉ 284 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh) dùng thủ đoạn gian dối, quảng cáo sai sự thật, cung cấp dịch vụ trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 425.000.000 đồng (tương đương 17.000 USD).

Cụ thể, đó là trường hợp chị L.D.T.N. (SN 1985), khách hàng đến làm chân mày tại cơ sở Chân mày phong thủy Viên Viên. Theo nội dung phản ánh, Chị L.D.T.N. đến cơ sở trên để làm đẹp sau khi xem thông tin quảng cáo làm chân mày giá rẻ trên mạng xã hội. Ban đầu nhân viên tư vấn cho chị với giá thực hiện dịch vụ là 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thì hoàn toàn trái ngược.

Chị L.D.T.N. cho biết, tại cơ sở không được giải thích các biện pháp thực hiện dịch vụ mà đưa đến phòng can thiệp. Tại đây, 3 người đã thực hiện tiêm chích trên mặt chị kết hợp lấy máu… nhân viên cơ sở liên tục thực hiện, không để bệnh nhân có cơ hội được trao đổi thông tin.

Sau khi thực hiện dịch vụ chị L.D.T.N. đã bị thu các khoản dịch vụ gồm: Mày sợi đầu phun đuôi VP: 50 triệu đồng; thiên di, hõm má đi bằng máy: 100 triệu đồng; môi VP: 50 triệu đồng; tạo dáng môi: 30 triệu đồng; ấn đường, pháp lệnh bằng máy: 100 triệu đồng; xóa nhăn mắt, tai, hõm mắt bằng máy: 50 triệu đồng; mũi tế bào gốc: 45 triệu đồng. Tổng số tiền bệnh nhân phải đóng cho cơ sở là 425 triệu đồng.

Sau khi xác minh thông tin, tổng hợp hồ sơ, Sở Y tế cho biết, Chân mày phong thủy Viên Viên là hộ kinh doanh nhưng hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh, hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Từ thực tế trên, Thanh tra Sở Y tế đã chuyển nội dung vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 29/10, phía khách hàng và đại diện Chân mày phong thủy Viên Viên đã có buổi gặp nhau để cùng ngồi lại trao đổi. Bà L.D.T.N. rút tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo mà trước đó đã gửi tới các cơ quan chức năng.

Thực tế, hiện nay việc sau khi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, các khách hàng được bồi thường thì nhiều vụ việc dường như chìm vào “dĩ vãng”. Để rồi sau đó, những khách hàng khác khi đến làm đẹp lại trở thành nạn nhân với những chiêu thức tương tự. Việc chân mày phong thuỷ Viên Viên hiện vẫn đang tư vấn, mời chào khách hàng dịch vụ xâm lấn hút máu bơm môi là một vấn đề thách thức ngành y tế. Nếu các cơ quan chức năng không giám sát chặt địa chỉ này thì còn bao nhiêu khách hàng nữa sẽ trở thành nạn nhân của cơ sở chân mày này.