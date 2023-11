Lý giải căn hộ trung tâm Quận 1 luôn được các gia đình săn lùng

Thị trường bất động sản (BĐS) ở các quận trung tâm TP.HCM chưa có dấu hiệu sôi động trở lại. Tuy nhiên, không vì thế mà nhu cầu về căn hộ cao cấp bị sụt giảm, đặc biệt tại trung tâm quận 1, phân khúc BĐS này vẫn đang được giới tinh hoa săn lùng.

Phân khúc căn hộ cao cấp đang ở đâu khi thị trường đóng băng?

Theo nghiên cứu của Savills về thị trường BĐS quý III năm 2023, nguồn cung dòng sản phẩm BĐS căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm, đặc biệt là quận 1 có xu hướng giảm. Một trong số những lý do có thể kể đến là do quỹ đất phát triển của các dự án cao cấp rất hạn chế, còn khu vực phát triển các dự án căn hộ thứ cấp lại có đủ điều kiện để gia tăng nguồn cung, theo đó, các căn hộ hạng B có nguồn cung lớn nhất với 49% thị phần, theo sau là hạng C với 34% thị phần và hạng A với 17%.

Trong khi đó, nhu cầu về căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm của các đô thị lớn tại Việt Nam vẫn cao, đặc biệt từ nhóm khách hàng trong thế hệ Millennials (thế hệ thiên niên kỷ).

Quỹ đất khan hiếm, nguồn cung các căn hộ cao cấp tại trung tâm Quận 1 hạn chế

Thực tế, nhu cầu của các gia đình về việc sở hữu một căn hộ cao cấp tại trung tâm Quận 1 vẫn đang được giữ ở mức cao, thời gian gần đây thị phần bất động sản tại TP.HCM cho giới tinh hoa Việt Nam lẫn quốc tế rất được thu hút.

Có bốn lý do chính khiến bất động sản cao cấp tại Việt Nam thu hút đến vậy. Một là, so với các quốc gia trong khu vực, giá căn hộ hạng sang tại TP.HCM cực kỳ cạnh tranh. Hai là, bất động sản tại Việt Nam có mức chi phí thuế, phí khá thấp so với khu vực.

Ba là, tiềm năng tăng giá của bất động sản khu vực trung tâm thành phố rất lớn và lý do thứ tư là do tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp khá cao, đạt 5 - 6,5%. Trong khi tỷ suất sinh lời của bất động sản trong khối ASEAN dao động trong khoảng 3,7 - 5,2% và ở khu vực châu Á cũng ở ngưỡng tương đương.

Quỹ đất càng khan hiếm, cuộc săn lùng càng tăng nhiệt

Là một dự án căn hộ cao cấp ngay tại trung tâm Quận 1, Lancaster Legacy tọa lạc trên tuyến phố thương mại Nguyễn Trãi sầm uất. Đúng như tên gọi, dự án này được đánh giá sẽ trở thành “di sản” mới giữa lòng thành phố, hứa hẹn mang đến cho các chủ nhân tương lai một trải nghiệm sống hoàn toàn mới, các gia chủ hoàn toàn có thể tận hưởng những giá trị sống hiện hữu ngay tại trong trung tâm thành phố.

Bởi từ giao điểm này có thể di chuyển nhanh chóng đến các trung tâm giáo dục, kinh tế, hành chính, thương mại, văn hoá và giải trí chỉ trong vòng 10 - 20 phút bằng ô tô. Có thể kể đến một vài địa điểm nổi bật trong khu vực và có kết nối dễ dàng đến đường Nguyễn Trãi như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, UBND Thành phố, Trung tâm thương mại Takashimaya, Vincom Center, Diamond Plaza, …

Từ vị trí trung tâm, các thành viên trong gia đình sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển và dành thời gian đó cho công việc, “nuông chiều” bản thân và chăm sóc gia đình. Cùng với đó, thế hệ tương lai sẽ được tiếp nhận môi trường sống cũng như nền giáo dục văn minh và hiện đại tại thành phố phát triển và hội nhập nhất Việt Nam.

Việc sở hữu lợi thế về vị trí cũng là lý do khiến căn hộ cao cấp tại Lancaster Legacy được đánh giá là “tích sản”, qua thời gian ngày càng trở nên đắt giá. Hiện tại, căn hộ ấy chỉ đơn giản là ngôi nhà của cả gia đình, nhưng tương lai có thể là món quà, là “di sản" để lại cho con cháu.

Bởi vị trí đắc địa với tầm nhìn tuyệt đẹp, hàng loạt tiện ích hiện hữu, không gian sống đậm chất nghệ thuật và quy cách phục vụ được “may đo” theo nhu cầu luôn mang đến trải nghiệm sống tốt hơn. Những căn hộ xứng tầm di sản này vừa chứng minh được đẳng cấp của gia chủ, vừa khẳng định chất sống và cái gu tận hưởng cuộc sống riêng biệt mà không cần đi đâu xa, chỉ cần sống ở ngay trung tâm thành phố.

Với những điểm ưu việt trên, Lancaster Legacy sẽ là ngôi sao mới trong cuộc đua săn lùng căn hộ cao cấp tại trung tâm quận 1 của các gia đình, hứa hẹn sẽ là một di sản mới cho thế hệ tương lai.