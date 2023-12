Năm đại thành công của nền âm nhạc K-Pop

Ngày 19/12, Circle Chart, công cụ hàng đầu chuyên theo dõi doanh số bán album K-pop, cho biết tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2023, tổng doanh số của 400 album K-pop phổ biến nhất đã cán mốc 116 triệu bản.

Con số này tăng 144% so với 80 triệu bản cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục về doanh số bán album hằng năm mà không cần tính đến số liệu của tháng 12. Chỉ tính riêng tháng 11 đã ghi nhận tới 15,16 triệu bản được bán ra, tăng 217,2% so với cùng kỳ năm ngoái và phá vỡ kỷ lục hằng tháng được thiết lập vào tháng 10/2023.

Trong bảng xếp hạng doanh số tháng 11, những vị trí đầu bảng tiếp tục thuộc về các nhóm nhạc nam, với Stray Kids đứng đầu khi chiếm 27,7% tổng doanh số bán album của tháng này. Đứng thứ 2 là giọng ca chính của nhóm nhạc BTS Jungkook, các vị trí tiếp theo thuộc về các nhóm nhạc nam Enhypen và Zerobaseone. Đáng chú ý, vị trí dẫn đầu trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2023 cũng thuộc về các nhóm nhạc nam hoặc các nam ca sĩ như NCT Dream, NCT, nam ca sĩ V của BTS và Seventeen.

Trái ngược với sự tăng vọt doanh số bán album thông thường, số lượt tải xuống 400 bài hát hàng đầu trên nền tảng âm nhạc Melon và 4 nền tảng lớn khác ở Hàn Quốc đã giảm dần kể từ tháng 5 năm nay. Trong tháng 11 vừa qua, số lượt tải xuống đã giảm 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí giảm tới 44,9% so với tháng 11/2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Circle Chart Kim Jin-woo nhận định nguyên nhân của sụt giảm trên có thể do một số yếu tố, như số ngày làm việc trong tháng 11 ít hơn so với các tháng khác và người dân có xu hướng chuyển sang các nền tảng âm nhạc nước ngoài như YouTube Music.