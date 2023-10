Nâng cao nhận thức tiêm chủng cho trẻ em và người lớn: Bước đi tiên phong của VNVC

(Ngày Nay) - Với sáng kiến cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”, hệ thống tiêm chủng VNVC một lần nữa khẳng định không chỉ mang đến dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý cho người dân mà còn là đơn vị tiên phong thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho trẻ em Việt Nam.

Nâng cao nhận thức phòng bệnh bằng vắc xin

Việt Nam hiện đang có gần 30 triệu trẻ em dưới 16 tuổi và hơn 1,5 triệu trẻ em được sinh ra mỗi năm. Sau dịch Covid-19, tỷ lệ trẻ em bỏ lỡ các mũi tiêm quan trọng đầu đời rất cao, khó khăn về nguồn cung ứng vắc xin miễn phí cũng khiến nhiều trẻ em chưa được tiêm bù, tiêm mới đúng lịch. Bên cạnh đó, tỷ lệ người lớn được tiêm các loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam cũng còn rất thấp so với khu vực và trên thế giới, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, người làm việc trong môi trường nguy cơ cao như nhân viên y tế, công an, giáo viên, hàng không… Nguyên nhân là do nhiều người lớn chưa biết về vai trò quan trọng của tiêm chủng vắc xin, thậm chí chưa biết “người lớn cũng cần được tiêm vắc xin” để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

Trước thực tế đó, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” nhằm mang đến sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi và học sinh các cấp yêu thích vẽ tranh trên toàn quốc, đặc biệt nâng cao nhận thức, xây dựng thói quen tiêm chủng vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe, kiến tạo tương lai của trẻ em.

Buổi lễ phát động cuộc thi đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia vẽ tranh của hàng trăm em nhỏ. Chia sẻ về bức tranh truyền tải thông điệp các bác sĩ và điều dưỡng ở VNVC trong cuộc chiến chống virus, vi khuẩn gây bệnh, em Lê Đình Bảo Ngọc (trường THCS Âu Lạc, lớp 71) chia sẻ: Con lấy ý tưởng từ các bác sĩ của VNVC đã cùng nhau tạo nên lớp lá chắn bảo vệ cộng đồng chống lại những bệnh truyền nhiễm bằng vắc xin, con được biết VNVC là đơn vị tiêm chủng hàng đầu, luôn cùng hành cùng người dân khắp mọi miền Tổ quốc có cuộc sống tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC hy vọng thế giới hội họa sẽ là cầu nối, giúp các em bày tỏ suy nghĩ, khơi dậy khả năng sáng tạo, phát huy quyền tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức về tiêm chủng, bảo vệ quyền trẻ em được tiêm vắc xin đầy đủ.

“Thông qua sự quan tâm đến trẻ em, người lớn cũng được tiếp nhận các thông điệp quan trọng này để hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ em được tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch”, BS Chính nhấn mạnh.

Thành viên ban giám khảo, họa sĩ Vũ Công Điền, tác giả của bộ sưu tập hàng trăm bức tranh “Sự sống và Mầm xanh” chia sẻ: “Khi con người sinh ra, việc vẽ sẽ có trước việc viết. Vẽ là bản năng. Và tất cả những đứa trẻ, với tôi, đều là nghệ sĩ. Tôi cảm ơn hệ thống tiêm chủng VNVC đã tạo ra một sân chơi cho các bé được thể hiện cảm xúc hội hoạ của mình và lồng ghép kiến thức y học cho các bé. Bởi việc ăn, việc chơi, việc học và việc phải có kiến thức bảo vệ cơ thể mình là những điều tối cần thiết”.

VNVC - Hành trình nhiều năm đi đầu chăm sóc sức khỏe hàng triệu người Việt

Với sứ mệnh mang đến cơ hội phòng bệnh bình đẳng, an toàn, tận tâm đến với mọi người dân, VNVC không chỉ khẳng định vị thế của hệ thống trung tâm tiêm chủng lớn hàng đầu trên cả nước mà còn nỗ lực thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho trẻ em, góp phần cùng hàng triệu gia đình tạo những nền tảng quan trọng để trẻ em Việt Nam hòa nhập với sự phát triển chung của Thế giới.

Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện “Năm hành động vì Cộng đồng được bảo vệ bởi vắc xin” do VNVC phát động từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đó, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của tiêm chủng cho cộng đồng, VNVC đã phát hành ấn phẩm “Tiêm chủng vắc xin trọn đời” cung cấp khá đầy đủ, toàn diện các thông tin về vắc xin và tiêm chủng; trao tặng hàng triệu liều vắc xin cúm, viêm gan B, lao, uốn ván… cho người dân; tổ chức và đồng hành nhiều cuộc thi tạo sự lan tỏa như “Tiêm ngừa - chuyện chưa kể”, “Checkin và Review mùa hè vui khỏe”.

VNVC còn là đơn vị đi đầu trong các chương trình tư vấn cộng đồng tại Việt Nam như chương trình tọa đàm sức khỏe, giao lưu trực tuyến, lớp tư vấn sức khỏe Thai, Sản… đồng thời đẩy mạnh nhiều hoạt động với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực về tiêm chủng và vắc xin đến mọi người dân khắp Tổ quốc.

Tại Việt Nam, VNVC là đơn vị tiên phong tại sở hữu dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) hiện đại với hệ thống gần 140 kho lạnh, xe lạnh chuyên dụng đạt chuẩn GSP vận chuyển vắc xin và hệ thống tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng tại 100% phòng tiêm. Đồng thời, VNVC còn nỗ lực đầu tư lớn cho hạ tầng, cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, phục vụ nhu cầu đăng ký, sắp xếp, điều phối và tiến hành tiêm chủng… cho hàng chục triệu khách hàng.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêm chủng, hiện tại hệ thống VNVC cán mốc gần 140 trung tâm tiêm chủng hiện đại trên cả nước. Trong thời gian tới, VNVC tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ với đầy đủ vắc xin, giá cả bình ổn và nhiều ưu đãi. Liên tiếp nhiều trung tâm có mặt tại vùng sâu, vùng xa giúp người dân giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại, thuận tiện và bình đẳng. Những trung tâm tiêm chủng này đang góp phần thay đổi diện mạo các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Từ ngày 18/10 đến ngày 31/12/2023, các bé từ 3 đến 16 tuổi có thể tham gia cuộc thi với hai hình thức là Khách hàng của VNVC và Cộng đồng. Người dự thi sẽ vẽ sáng tạo hình tượng người dũng sĩ và người anh hùng trong cuộc chiến chống virus, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm. Sau đó chụp hình và đăng tác phẩm, viết đoạn mô tả tối đa 200 chữ lên facebook cá nhân kèm hashtag theo quy định. Cuối cùng gửi link bài vào nhóm Facebook “Cuộc thi em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”. Người dự thi quay video ngắn chứng minh tác phẩm là của mình và giữ lại bài thi gốc để đối chiếu khi đạt giải. Cuộc thi có tổng giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng với gần 5.000 giải, hơn 4.000 phần quà giá trị và hơn 3.000 mũi vắc xin miễn phí, chứng nhận tham gia cuộc thi. Cuộc thi có tổng giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng với gần 5.000 giải, hơn 4.000 phần quà giá trị và hơn 3.000 mũi vắc xin miễn phí, chứng nhận tham gia cuộc thi.