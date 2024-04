Ngân hàng Việt vươn tầm khu vực với định giá thương hiệu lọt Top 500 ngân hàng toàn cầu

Brand Finance mới đây đã công bố Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất trên toàn cầu năm 2024. Sau một thập kỷ, tổng giá trị thương hiệu của 500 ngân hàng hàng đầu đã nhân đôi. Các ngân hàng Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ 4 vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng mới. Nghiên cứu của Brand Finance chỉ ra rằng các ngân hàng ở Việt Nam đang vươn tầm khu vực và nhiều trường hợp có vị trí vượt trên so với các ngân hàng toàn cầu về định vị thương hiệu trong tâm trí của khách hàng địa phương.

Trong đó, TPBank ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi sự tăng trưởng bền vững và sức hút riêng biệt của định chế tài chính số hàng đầu, liên tục đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm sâu sắc đến trải nghiệm của từng khách hàng. Với nền tảng tài chính bền vững, thành công vươn tầm trong chiến lược chuyển đổi số, dẫn đầu thị trường, giá trị thương hiệu của TPBank được định giá 425 triệu USD năm 2023. TPBank nằm trong Top 5 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam, và đứng top 7 nếu tính thêm các ngân hàng quốc doanh.

Đại diện của Brand Finance chia sẻ TPBank gặt hái những thành công đáng kể trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận, khẳng định vị thế định chế tài chính số nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Chiến lược tập trung vào các sản phẩm cho vay bán lẻ trên nền tảng số ưu việt được minh chứng là một yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công, đặc biệt là ở thị trường mà hoạt động cho vay bán lẻ có mức độ thâm nhập thấp.

Bằng cách giải quyết nhu cầu cho vay bán lẻ và triển khai các thủ tục cho vay hợp lý thuận tiện nhanh chóng với quy trình số, ngân hàng đã thu hút và mở rộng đối tượng khách hàng hiệu quả, đặc biệt là nhóm dân số trẻ. Bên cạnh đó, việc chú trọng vào các giải pháp tài chính sáng tạo và quan hệ đối tác cũng là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của TPBank. Ngân hàng tích cực phát triển và tích hợp các dịch vụ tài chính vào các nền tảng đối tác thông qua các khái niệm như Open Banking và Banking as a Service.

Việt Nam có 15 ngân hàng lọt vào Top 500 năm 2024, Vietcombank vẫn là ngân hàng Việt có giá trị thương hiệu cao nhất theo xếp hạng của Brand Finance. Trên toàn cầu, Vietcombank đứng thứ 133/500, tăng 4 bậc so với năm 2023. BIDV là ngân hàng Việt tiếp theo lọt Top 500 với vị trí thứ 151, tăng tới 10 bậc so với năm 2023. VietinBank cũng tăng 14 bậc lên vị trí thứ 157. Ngân hàng Việt đứng thứ 4 là Techcombank với thứ bậc 160, tăng 3 bậc so với năm ngoái. Hai ngân hàng khác đứng trong Top 200 là Agribank (162) và VPBank (175).

Link nguồn: https://static.brandirectory.com/reports/brand-finance-journal-2024-preview.pdf