Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Thành phố Đông Triều phấn đấu xứng đáng là đô thị kiểu mẫu

Ngày 28/9/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1199/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 395,95 km2 và quy mô dân số là 248.896 người của thị xã Đông Triều.

Sau khi thành lập, thành phố Đông Triều có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Bình Dương, Bình Khê, Đức Chính, Hoàng Quế, Hồng Phong, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Thủy An, Tràng An, Xuân Sơn, Yên Đức, Yên Thọ và 6 xã: An Sinh, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Nguyễn Huệ, Tràng Lương, Việt Dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Đông Triều không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam. Với vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, nơi đây là miền trầm tích văn hóa, nơi hội tụ hào khí dân tộc gắn liền với cội nguồn nhà Trần, một trong những triều đại vang danh bậc nhất trong lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, với những di sản quý giá như Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm với di tích Yên Tử linh thiêng và hệ thống đình, chùa, làng nghề truyền thống đậm đà bản sắc.

Đặc biệt, cách đây 178 năm, Đông Triều còn đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp khai thác than tại Việt Nam gắn với giai cấp công nhân vùng mỏ, nơi ra đời đệ tứ chiến khu Trần Hưng Đạo - chiến khu Đông Triều oai hùng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945. Đông Triều là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của khu Mỏ (23/2/1930).

Trong những năm qua, Đông Triều đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một thị xã, Đông Triều đã không ngừng phát triển, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Những thành tựu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hạ tầng đô thị hiện đại, cùng sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị đã đưa Đông Triều đến gần hơn với tầm vóc của một đô thị văn minh, hiện đại. Đó là quá trình vươn mình mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Triều để hiện thực hóa đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Đệ tứ chiến khu anh hùng, điểm tựa vững vàng trong kháng chiến xưa nay đã trở thành một đô thị trẻ, không chỉ là trung tâm quan trọng ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh mà còn là điểm kết nối của vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giữa Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đến hết năm 2024, GRDP bình quân đầu người của Đông Triều đạt trên 162 triệu đồng/người/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; hết năm 2024, không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia; là điểm sáng về cải cách hành chính và chuyển đổi số, với 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên nền tảng điện tử; là huyện nông thôn mới đầu tiên của miền Bắc, có xã Việt Dân là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước và dẫn đầu Quảng Ninh về nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối với thành phố Đông Triều, sự kiện hôm nay không chỉ là cái đích của hành trình phát triển mà còn là điểm khởi đầu cho một tầm cao mới, phát huy tinh thần sáng tạo, phấn đấu để xứng đáng là đô thị kiểu mẫu, là trung tâm phát triển kinh tế- văn hóa - du lịch của Quảng Ninh, đồng thời là cửa ngõ kết nối với các tỉnh phía Bắc.

Thành phố Đông Triều hôm nay không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Quảng Ninh mà còn là minh chứng rõ nét cho sự thành công của chủ trương phát triển đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử.

Trong thời kỳ hội nhập, “độc lập” còn là sự tự chủ vươn mình mạnh mẽ của mỗi địa phương; tự do là khát vọng phát triển vì hạnh phúc của người dân. Thành phố Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục bứt phá lấy khát vọng của nhân dân làm kim chỉ nam, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để vươn xa hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Triều sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đưa thành phố vươn xa, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - lịch sử không chỉ của tỉnh Quảng Ninh, mà còn của cả khu vực, tiếp tục sẽ là điểm sáng về một thành phố kiểu mẫu không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và con người.