Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10): Bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái

(Ngày Nay) - Ngày Quốc tế Trẻ em gái (International Day of the Girl Child) được Liên Hợp Quốc chọn vào ngày 11/10 hàng năm, chủ đề ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2024 là: "Tầm nhìn cho tương lai của trẻ em gái"-"Girls’ vision for the future". Đây là dịp để thế giới cùng nhìn lại, tập trung giải quyết những vấn đề mà trẻ em gái phải đối mặt, trong đó một chủ đề cấp thiết hiện nay là bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái vị thành niên.