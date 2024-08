UNESCO: Ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không đến trường

Dựa trên cách giải thích hà khắc về luật Hồi giáo, chính quyền Taliban cấm trẻ em gái tiếp cận giáo dục sau lớp sáu. Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới không cho phép trẻ em gái tiếp tục đến trường sau bậc tiểu học.

Theo UNESCO, ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không theo học cấp hai kể từ khi Taliban tiếp quản quốc gia Tây Nam Á, tăng 300.000 so với số liệu ghi nhận vào tháng 4/2023. Đáng chú ý, nếu tính cả những bé gái đã nghỉ học trước khi lệnh cấm được ban hành, con số này có thể lên đến gần 2,5 triệu, chiếm 80% số trẻ em gái trong độ tuổi đi học ở Afghanistan.

Cũng theo dữ liệu của UNESCO, số lượng học sinh tiểu học ở Afghanistan cũng giảm kể từ khi Taliban lên nắm quyền trở lại. Năm 2022, Afghanistan có 5,7 triệu trẻ em gái và trẻ em trai học tiểu học, giảm 1,1 triệu em so với số liệu năm 2019. Cơ quan này cho rằng tình trạng này có thể là do Taliban cấm giáo viên nữ dạy học sinh nam, hoặc do các bậc phụ huynh đối mặt gánh nặng tài chính trong bối cảnh tình hình kinh tế ngày càng khó khăn.

Nhiều thập kỷ xung đột và bất ổn cũng đã khiến hàng triệu người Afghanistan đứng bên bờ vực đói nghèo và tỷ lệ thất nghiệp cao.