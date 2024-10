Nữ sinh bị “bạo lực học đường”: Sở Giáo dục đề nghị gửi đơn đến Tòa để giải quyết

Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến đầu tháng 9/2024, sự việc “bạo lực học đường” xảy ra tại trường THPT Phạm Phú Thứ (Quận 6, TP.HCM) diễn ra vẫn chưa có hồi kết. Đằng sau những ngôn từ thóa mạ của một nhóm học sinh công kích 2 em học sinh P.A. và T.D. đã gây hệ lụy xấu trong giới học sinh.

Trò chuyện với chúng tôi, chị T.H.P.T. – mẹ của cháu P.A. (cựu học sinh lớp 12A12) cho biết, chị là mẹ đơn thân, một tay chị chăm sóc cháu P.A. từ nhỏ. Cả 2 mẹ con nương tựa với nhau tại nhà của người bà con hiện đang sinh sống tại nước ngoài.

Đối với cháu L.T.D. (bạn của P.A.), chị T.H.P.T. xem cháu như con của mình. Hoàn cảnh của L.T.D. có nhiều điểm tương đồng với cháu P.A. nên cả 2 cháu chơi thân với nhau. Cháu L.T.D. một thân một mình ở TP.HCM, sống xa cha mẹ.

Sau khi chương trình lớp 12 kết thúc, cả 2 cháu nhận được thông tin trường tổ chức chương trình dạy thêm tự phát với mức học phí 950 ngàn đồng/học sinh. Vì hoàn cảnh, cả 2 cháu không tham gia khóa học kéo dài khoảng 3 tuần này. Cũng chính vì lẽ đó, nhiều câu chuyện xuất phát từ việc từ chối học thêm tự phát ở trường đã "nhen nhúm" và bùng phát với cường độ lớn hơn.

Không hiểu vì lẽ nào, học sinh L.T.D. và P.A. lại bị chính nhóm bạn trong trường lập nhóm chat trong Messenger Facebook để ép vào rồi có những ngôn từ thóa mạ. Các em không thể chịu nổi áp lực dẫn đến trầm cảm đã phải làm đơn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Công an quận 6 thì sự việc mới được tạm lắng nhưng vẫn còn âm ỉ.

Theo tài liệu cháu L.T.D. cung cấp, tháng 8/2024, cả 2 em đã có đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã có phản hồi cho cháu khi nhận được “Đơn khiếu nại” liên quan đến vụ việc.

Nội dung đơn thể hiện, trường THPT Phạm Phú Thứ chưa giải quyết thỏa đáng nội dung làm việc của bà T.H.P.T với trường vào ngày 31/7/2024, nội dung làm việc không đúng như thư mời; là việc không minh bạch; có ý bao che đối với các việc xảy ra với em T.Q.P.A., em L.T.D. học sinh lớp 12A12…

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển 2 đơn của công dân đến Hiệu trưởng trường THPT Phạm Phú Thứ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 09/9/2024.

Tuy nhiên sau đó, ngày 16/9/2024, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành văn bản số 426/TTr về việc hướng dẫn gửi đơn để gửi đến chị T.H.P.T. (mẹ cháu P.A.) với nội dung, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được đơn của bà T.H.P.T. đề ngày 04/9/2024 có tiêu đề “Đơn khiếu nại bổ sung”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến bà T.H.P.T. như sau:

“Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật thì nội dung đơn của Bà (chị T.H.P.T. – PV) không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM”.

“Căn cứ theo khoản 3 Điều 11 Bộ Luật dân sự số 91//2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bà (chị T.H.P.T. – PV) gửi đơn đến Tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền”.

Sau khi nhận được văn bản số 426/TTr của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, chị T.H.P.T. cho biết, chị am hiểu pháp luật hạn chế nên không biết phải xoay xở ra sao? Trao đổi nhanh với Ngày Nay, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa phân tích, vụ việc xảy ra đối với các cháu L.T.D. và P.A. là có dấu hiệu của hành vi “bạo lực học đường”.

Luật sư nhận xét: Việc 2 em L.T.D. và P.A bị chính nhóm bạn lập nhóm chat trong Messenger Facebook để ép vào rồi có những ngôn từ thóa mạ đã được nhà trường xử lý tại buổi họp ngày 20/08/2024; nhưng nhận thấy việc giải quyết chưa thỏa đáng nên phụ huynh vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để giải quyết.

Tuy nhiên, Sở đã trả lời "Bà (chị T.H.P.T. – PV) gửi đơn đến Tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền" là dấu hiệu chưa thực hiện hết trách nhiệm của Sở theo thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh trong sự quản lý của Sở? Tại sao lại đẩy trách nhiệm sang Tòa?

Do đó, với hoàn cảnh khó khăn của chị T.H.P.T. và cháu L.T.D. thì Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa sẵn sàng nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí. Hay tin, chị T.H.P.T. và cháu L.T.D. bày tỏ sự cám ơn và mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ luật sư Hồ Nguyên Lễ.