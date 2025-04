Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân

(Ngày Nay) - Sáng 26/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ Nội vụ, tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

(Ngày Nay) - Ngày 25/4, trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ông Jean Todt, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về an toàn giao thông đường bộ đã làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các cơ quan liên quan, trao đổi giải pháp phối hợp nhằm nâng cao an toàn giao thông tại Việt Nam. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành chủ trì buổi làm việc.