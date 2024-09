Nước lũ nhiều sông lên báo động 3, Hà Nội cấm xe tải có tải trọng lớn lưu thông trên cầu Chương Dương

(Ngày Nay) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay, mực nước lũ trên sông Cầu chảy qua huyện Sóc Sơn và sông Bùi qua huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) lên mức báo động 3. Sở yêu cầu các quận, huyện sẵn sàng phương án di dân đến nơi an toàn, tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông về tình hình phức tạp của mưa lũ.

Đêm qua (9/9), nhiều con sông chảy qua địa bàn Hà Nội đã lên mức báo động 3. Cụ thể, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt hồi 17 giờ ngày 9/9 đạt 7m (mực nước báo động III là 7m). Lúc 22 giờ 40 phút ngày 9/9, mực nước trên sông Cầu, Sóc Sơn cũng đã lên mức báo động 3: 8,02m (mực nước báo động III là 8,00m).

Để đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở, Hà Nội đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức và Sóc Sơn thi hành nghiêm những quy định khi có lệnh báo động III. Đồng thời, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân ở những khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm như: khu vực bãi giữa sông Hồng trên địa bàn các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên sông, ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp ở bãi sông... chủ động thu hoạch hoa màu ở những vùng bãi thấp, trũng có nguy có bị ngập lũ.

Sở yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các đò ngang, đò dọc, các phương tiện nổi trên sông để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện; cần thiết tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cần phải có phương án bảo vệ tài sản, kho tàng, hàng hóa của Nhà nước và nhân dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng của lũ; di chuyển chất cháy, nổ, hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông; đảm bảo an toàn về điện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó đối với những tình huống xấu có thể xảy ra; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.

Bên cạnh đó, sáng nay (10/9), Hà Nội cấm xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn lưu thông trên cầu Chương Dương.