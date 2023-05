Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc

Đồn Biên phòng Rạch Gốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới biển gồm xã Tân Ân, xã Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc với bờ biển dài hơn 36 km, có 2 cửa sông lớn thông ra biển. Những tháng đầu năm 2023, tình hình chủ quyền biên giới vùng biển được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển ổn định; dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế - xã hội từng bước phục hồi, phát triển. Đơn vị và các lực lượng tại địa bàn duy trì, phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác trao đổi tình hình, thông tin có liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra. Cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới biển luôn gắn bó mật thiết với bộ đội biên phòng, giúp bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên khu vực biên giới biển.

Phát biểu trong chuyến thăm Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao nỗ lực của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng biên phòng nói riêng, trong đó có Bộ đội Biên phòng Cà Mau, Đồn Biên phòng Rạch Gốc luôn vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới biển quốc gia. Phó Chủ tịch nước đề nghị đơn vị nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo chiến lược tình hình biển, đảo, công tác tham mưu, đề ra các biện pháp kịp thời, không để bị động bất ngờ; cùng địa phương phát huy tiềm lực quốc phòng, an ninh; gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp dân có cuộc sống ổn định và chấp hành tốt pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển - đảo của tỉnh trong tình hình mới, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người lính ''Bộ đội Cụ Hồ''.



Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và làm việc tại Huyện ủy Ngọc Hiển. Chúc mừng kết quả tỉnh Cà Mau nói chung, huyện Ngọc Hiển nói riêng đã đạt được khá toàn diện về mọi mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý địa phương cần chú trọng phát triển tiềm năng kinh tế biển, năng lượng tái tạo; đồng thời chú trọng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất người dân vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, nhân rộng các mô hình thiết thực để giúp các gia đình chính sách vươn lên.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ thị Ánh Xuân đã trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa và cùng nhiều phần quà cho gia đình chính sách tại huyện Ngọc Hiển.